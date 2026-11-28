Mediante un comunicado, las autoridades de la Liga Nacional de Guatemala (Liga Bantrab) explicaron cuál es la situación del San Pedro F. C. y el servicio de Football Video Support (FVS) para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, el cual está programado para que se inicia a las 15:00 horas y finalice a eso de las 17:00 horas.
"El Comité Ejecutivo de la Liga Bantrab informa que representantes de Quality Media Producciones, empresa que presta a la Liga el servicio de FVS, notificaron que el estadio municipal de San Pedro carece de a conexión de internet requerida ara el funcionamiento de dicho sistema en el encuentro entre San Pedro y Deportivo Guastatoya", señaló la Liga Nacional.
En ese sentido, la Liga explica que, tras las indagaciones correspondientes se estableció que: "El servicio de internet fue suspendido por falta de pago por parte de San Pedro".
Ante esa situación, la Liga Nacional deja en claro que, deja toda la responsabilidad directamente al club local por "incumplimiento".
Podría haber multa de 100 mil quetzales
Tras los inconvenientes de conectividad en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y el inminente peligro de que no haya FVS en el encuentro entre "Supergallos" y "Pecho Amarillo", la Liga Nacional dio un ultimátum a los locales.
"El Comité Ejecutivo de la Liga Bantrab otorga al Club Deportivo San Pedro hasta las 14:45 horas para restablecer la reconexión requerida, previo al inicio del encuentro programado para las 15:00 horas. Si al vencimiento de ese plazo el servicio continúa suspendido, el San Pedro será sancionado con una multa de 100 mil quetzales", aseveró la Liga.
El partido sí se juega
La Liga Nacional de Guatemala también aclaró que, en "aras de la transparencia y con el propósito de salvaguardar la integridad deportiva de la competencia", se avaló par que dicho encuentro se pueda jugar sin FVS, aunque está el peligro de la sanción económica para los locales.