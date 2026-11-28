Este sábado 28 de noviembre, la Liga Nacional de Guatemala tuvo uno de los cierres de s fase de clasificación más espectaculares de los últimos tiempos. Cuatro quipos luchaban por dos boletos directo a semifinales (Antigua, Xelajú, Municipal y Mixco), y otros cuatro clubes por ganarse el último boleto a la fase final (San Pedro, Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones). Además, el representativo de Guastatoya quería hacer la heroica en subir del puesto cinco al cuatro en la tabla de posiciones.
Tras finalizada la jornada de este sábado, los equipos de Antigua y Municipal lograron su boleto a semifinales de forma directa, y el "Panza Verde" fue el ganador de la fase regular al cosechar un total de 41 puntos en 22 juegos disputados durante la fase de clasificación.
Asimismo, los perdedores de la jornada fueron Xelajú (que perdió ante Comunicaciones) y Mixco (que empató ante Antigua), los cuales no accedieron al boleto directo a semifinales y deberán ir a una serie de acceso con partidos de ida y de vuelta para buscar los otros dos boletos semifinalistas.
Así se disputará la fase de acceso a semifinales
Juegos de ida
- Miércoles, 2 de diciembre (quinto vs. cuarto): Guastatoya vs. Xelajú
- Jueves, 3 de diciembre (sexto vs. tercero): San Pedro vs. Mixco
Juegos de vuelta
- Sábado, 5 de diciembre (cuarto vs. quinto): Xelajú vs. Guastatoya
- Domingo, 6 de diciembre (tercero vs. sexto): Mixco vs San Pedro
Los ganadores de estas series serán semifinalistas y se unirán a Antigua y Municipal, que lograron esta tarde su acceso directo a dicha instancia.
Así serán las semifinales
De acuerdo al reglamento de competencia de la Liga Nacional, el ganador de la fase regular se medirá al menor posicionado de los dos ganadores de la fase de clasificación a semifinales en duelos programados para jueves 12 y domingo 15 de diciembre; y la otra semifinal será entre el segundo lugar y el mejor posicionado de la fase anterior, para jugarse el miércoles 11 y sábado 14 de diciembre.
Tanto para la clasificación para semifinales y semifinales tendrá como criterio de desempate el siguiente mecanismo:
- Mejor diferencia de gol: goles anotados menos goles recibidos
- Avanza el mejor equipo posicionado en la tabla de la fase regular
Solo para la final no contará la posición. Ahí debe haber un ganador en la serie global, y de existir empate, habrá disputa de tiempo extra y penales si el caso lo ameritara.