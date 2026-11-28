Tras implementarse un nuevo formato de competencia para la temporada 2026-2027 en la Liga Nacional de Guatemala, donde solo seis equipos disputarán la fase final (antes eran ocho), y de los cuales, los dos mejores primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 lograrían su boleto de forma directa a semifinales, las oncenas de Antigua de Mauricio Tapia y Xelajú de Roberto Hernández lograron su boleto directo a semifinales en uno de los cierres de la fase clasificación más emotivos de toda la historia de torneos cortos.
Para este sábado 28 de noviembre, al cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, cuatro equipos llegaban con opciones de ganar los dos boletos directos, aunque la ventaja era de Antigua y Xelajú, el primero con 40 puntos y el segundo con 37 unidades, pero una diferencia a favor de +17.
En un segundo plano aparecían Municipal y Mixco también con 37 puntos, pero la diferencia de gol un poco más baja respecto a los "Superchivos", es decir, con +12 para los "Rojos" y +8 para los "Chicharroneros.
Antigua recibía a Mixco en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Xelajú visitaba el Cementos Progreso para medirse a Comunicaciones y Municipal hacía una visita a Mazatenango para el duelo ante Deportivo Suchitepéquez.
Así se definió al ganador de la fase regular y semifinalistas directos
En Antigua Guatemala, el equipo de Mauricio Tapia no pudo ganarle al Deportivo Mixco de Fabricio Benítez (1-1). Con un gol de Lynner García, la visita ganaba y hacía perder la primera posición al equipo local, pero luego, en la recta final, y con un penal, Agustín Maziero igualó las acciones al 90 y terminó con ese empate ganando la fase regular y obtuvo su boleto directo a semifinales.
Municipal en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango logró una victoria importante sobre Deportivo Suchitepéquez de 0-2 gracias al doblete de José Carlos Martínez.
Martínez fue el héroe en la tierra del venado y del carnaval ya que con doblete, así como en el duelo anterior, terminó por darle la semifinal directa a los "Rojos".
Y en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones cumplió su papel de favorito y derrotó a los "Superchivos" con anotaciones de Dewinder Bradley y Marco Domínguez.
La derrota de los quetzaltecos en la capital tiene sus fuertes consecuencias: Perdió la posibilidad de ser ganador de la fase regular, perdió el boleto directo a semifinales, y cayó hasta el cuarto lugar. Su rival en los accesos a semifinales será el Deportivo Guastatoya.
Resultados de la jornada 22 del Apertura 2026
- Antigua 1-1 Mixco: Agustín Maziero (90) / Lynner García (59)
- Comunicaciones 2-0 Xelajú: Dewinder Bradley (67) y Marco Domínguez (74)
- Suchitepéquez 0-2 Municipal: José Carlos Martínez (8 y 46)
- San Pedro 2-0 Guastatoya: Sebastián Colón (8) y Osman Salguero (50)
- Aurora 1-1 Cobán Imperial: Diego Ruiz (50) / Steven Paredes (69)
- Malacateco 0-0 Marquense