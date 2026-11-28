Jóvenes, adolescentes y adultos llenaron el Festival Navideño 2026 durante este sábado, 28 de noviembre de 2026, en la Plaza de la Constitución. El evento organizado por la Municipalidad de Guatemala se desarrolla desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre de este año.
La Municipalidad de Guatemala informó que en el lugar hay al menos 15 amenidades para todos los vecinos que son totalmente gratis, en un horario de 10:00 a 22:00 horas todos los días.
Dentro de las amenidades más buscadas por los visitantes en El Festival Navideño 2026 están la pista de hielo y el tobogán gigante. Sin embargo, en la Plaza de la Constitución las familias también pueden disfrutar de un área de comedores, eventos culturales en la concha acústica y una estación de tren.
Los guatemaltecos también pueden disfrutar de la estación galáctica, el furgón gamer, el área para tomar fotografías para Instagram, un kiosco Navideño, el nacimiento y la villa de los duendes, entre otras.
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Invitan al Festival Navideño 2026
La Municipalidad de Guatemala invitó a los guatemaltecos a visitar el Festival Navideño 2026 por medio de sus canales oficiales, bajo el lema "La magia se encuentra en compartir".
"Celebremos juntos en el festival entre luces, música, juegos y sonrisas en un ambiente navideño, en el corazón de nuestra ciudad", motivaron en la página oficial de la institución edil.
Cabe destacar que dentro del recorrido realizado por la Plaza de la Constitución se pudo documentar como los visitantes de este Festival Navideño 2026 dibujaron sonrisas en sus rostros al participar de las principales atracciones en el lugar. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprovecharon este fin de semana para dar un paseo por la Plaza de la Constitución.
Asimismo, se pudo apreciar como los jóvenes llegaron al lugar acompañados de sus familias, pareja o en grupos de amigos.