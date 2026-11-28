Vecinos de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales por un ataque armado que tuvo lugar este sábado, 28 de noviembre de 2026, en una de sus calles empedradas. Los paramédicos acudieron al lugar del tiroteo y confirmaron que un hombre falleció en el interior de un vehículo todo terreno.
Según las imágenes, el cuerpo quedó dentro de una camioneta tipo agrícola de color café con vidrios polarizados. Los rescatistas confirmaron que la víctima mortal sufrió varios impactos de bala, lo que le cegó la vida.
Tras este ataque armado en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, autoridades resguardaron el escenario del crimen, a la espera de los fiscales del Ministerio Público para desarrollar las primeras investigaciones.
La víctima mortal en este sector de Antigua Guatemala quedó en el lugar del piloto del vehículo todo terreno. Según las imágenes, el vehículo que fue atacado en el tiroteo se identifica con las placas particulares 866 KFG.
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