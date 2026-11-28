El Real Madrid sufrió una inesperada derrota por 1-2 ante el Alavés en el Santiago Bernabéu durante la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto vitoriano abrió el marcador en el minuto 22 a través de Toni Martínez, quien aprovechó un error en la salida de balón madridista. En la segunda mitad, Ángel Pérez amplió la ventaja en el 61 con un tanto asistido por Mariano Díaz, tras una jugada colectiva que desbordó la defensa blanca y dejó a Courtois sin opciones. El descuento llegó en el 69 gracias a Kylian Mbappé, que remató de zurda tras una asistencia de Jude Bellingham, pero el equipo de José Mourinho no logró igualar el encuentro pese a la posesión mayoritaria y las numerosas ocasiones generadas.
En los minutos finales, el colegiado César Soto Grado señaló un penalti a favor del Real Madrid, pero tras la revisión del VAR anuló la pena máxima y el juego continuó sin que se lanzara. En el mismo contexto, Jude Bellingham recibió su segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en su expulsión por doble amonestación. El inglés ya había sido amonestado previamente por protestas, y su marcha dejó al equipo blanco con un jugador menos en un momento crítico, cuando buscaba desesperadamente el empate ante un Alavés que defendió con orden y efectividad.
El Real Madrid sucumbe en el Santiago Bernabéu
Con alrededor del 74 % de la posesión y un volumen de tiros claramente superior, los blancos asediaron la portería de Antonio Sivera, pero carecieron de precisión en los momentos clave. El Alavés, por su parte, mostró una solidez defensiva notable y aprovechó las transiciones para castigar a un conjunto merengue que, pese a los cambios introducidos por Mourinho, no encontró el ritmo necesario para remontar. La expulsión de Bellingham complicó aún más la presión final y permitió a los visitantes cerrar el resultado.
Tras este descalabro, el Real Madrid se sitúa en la tercera posición de la clasificación con 33 puntos tras 14 partidos, a un punto del Atlético de Madrid y a tres del Barcelona. Los colchoneros, que ya disputaron su encuentro de la jornada y sumaron tres puntos, mantienen el segundo puesto con 34 unidades. El equipo blanco queda a la espera del resultado del Barcelona, que se mide al Deportivo de La Coruña este domingo y acumula 36 puntos con un partido menos. Una victoria culé ampliaría la diferencia en la cima, mientras que cualquier tropiezo del líder o del Atlético podría reabrir las opciones madridistas en la lucha por el liderato en las próximas jornadas.