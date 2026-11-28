La Plaza de San Gaspar Vivar, en la Antigua Guatemala, será escenario de la Noche de Velas 2026 en la ciudad colonial, donde los organizadores buscan reunir la tradición, el arte y la gastronomía local para deleitar a los visitantes.
El evento dio inicio de manera oficial a las 16:00 horas, para finalizar a eso de las 20:00 horas. Organizadores informaron que la actividad consiste en iluminar la plaza antes citadas y las calles aledañas con al menos 5 mil velas para crear un ambiente especial en la ciudad colonial.
El propósito de la Noche de Velas es crear un ambiente lleno de magia para que las familias puedan disfrutar de las actividades tradicionales en Antigua Guatemala. El evento contempla varias actividades culturales, dentro de las que se destacan varias presentaciones musicales en vivo, con artistas destacados.
Asimismo, los expertos en la cocina local ofrecen una variedad bastante amplia en platillos locales, así como talleres para decorar velas y farolitos. Dentro de las actividades también se destaca el Bazar de la Luna, que, según medios locales, es un espacio donde los artesanos locales ofrecen sus productos.
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Albergue Hermano Pedro invita a visitarlo en la Noche de las Velas
Además, la ciudad colonial presentará varias galerías de pintura durante esta actividad, mientras que las autoridades del Albergue Hermano Pedro hicieron una invitación para conocer sus instalaciones durante la Noche de las Velas 2026.
Cabe destacar que esta casa hogar se ubica la aldea San Gaspar Vivar. Según los organizadores, la visita representa una oportunidad para apoyar la labor social y de servicio que desarrollan en ese lugar.
Asimismo, los organizadores aseguraron que hay servicio gratuito de buses, desde el Parque Central o Plaza Mayor de la Antigua Guatemala hacia San Gaspar Vivar, donde se celebra la Noche de las Velas 2026.
Los organizadores agregaron que esta actividad es para toda la familia, porque combina luz, cultura y solidaridad.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.