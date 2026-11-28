En el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, un delantero de 28 años originario de Amatitlán se convirtió en la revelación más contundente del torneo. Héctor Alejandro Morales Muñoz, delantero de Aurora FC, encabezó la tabla de goleadores con 11 anotaciones en poco más de mil minutos de juego. Su promedio de un gol lo colocó como el artillero más efectivo del campeonato, por delante de perseguidores como el argentino Agustín Maziero y otros jugadores que se quedaron en ocho tantos. Lo más llamativo no es solo la cifra, sino el camino: Morales llegó a la máxima categoría después de destacar como goleador en la Segunda División con Deportivo Amatitlán, club al que ayudó a ascender, y tras pasos anteriores por Municipal y Siquinalá en los que apenas había dejado huella en la Liga Nacional.
Su torneo tuvo una curva clara. Empezó sin un rol protagónico en la ofensiva aurinegra, pero a medida que avanzaron las jornadas fue ganándose la confianza del técnico Saúl Phillip. A partir de la jornada 9 encadenó una racha de nueve partidos consecutivos marcando, con dobletes incluidos ante rivales como Xelajú y San Pedro. Esa regularidad lo convirtió en el referente ofensivo de un Aurora que peleó pero no logró clasificar a la liguilla. Morales ha insistido en que los goles llegan gracias al trabajo colectivo y a la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros, y ha hablado con gratitud de vivir "un sueño" después de años de recorrido por diferentes categorías.
Héctor Morales, la sensación del Apertura 2026
Esos mismos goles le abrieron las puertas de la Selección Nacional. Luis Fernando Tena lo convocó por primera vez para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá. Fue una de las grandes novedades de la lista y, aunque no sumó minutos en ninguno de los dos partidos, el llamado representó la confirmación de su momento. Al mismo tiempo, Morales puso fin a la hegemonía goleadora del argentino Nicolás Martínez, de Deportivo Mixco, quien había sido máximo artillero en los tres torneos anteriores (Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026).
A sus 28 años, el delantero demuestra que los caminos en el fútbol guatemalteco no siempre son lineales: a veces la constancia, la oportunidad y una racha de goles bien aprovechada bastan para reescribir una trayectoria y recordarle a la liga que el goleo nacional también puede salir de adentro.