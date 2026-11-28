El San Pedro F. C., equipo que dirige el técnico guatemalteco Edwin Vázquez, logró una histórica clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2026 en su primera participación en la Liga Nacional de Guatemala.
Cuatro equipos se peleaban la posibilidad de quedarse con el sexto y último boleto para disputar la fase final del Torneo Apertura 2026. San Pedro era el que mejor posicionado estaba con 29 puntos, una unidad más que Cobán Imperial y Marquense, y tres más que Comunicaciones. Pero cuatro equipos darían la batalla por ser parte de la fiesta grande.
Así fue la lucha por el sexto boleto
San Pedro actuó de local y sacó el oficio: derrotó 2-0 a Guastatoya con anotaciones de Sebastián Colón (8) y Osman Salguero (50), y con este triunfo amarró el sexto boleto a la fase final y dejó con las manos vacías a Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.
En esa lucha por el sexto boleto, Comunicaciones obtuvo el triunfo ante Xelajú por 2-0 con anotaciones de Dewinder Bradley (67) y Marco Domínguez (74), pero su triunfo solo le alcanzó para escalar posiciones y terminar en la casilla ocho.
Cobán Imperial, actuando de visitante, solo igualó 1-1 con Aurora en Mixco (estadio Santo Domingo de Guzmán). Diego Ruiz (50) adelantó a los locales y Steven Paredes (69) igualó las acciones.
Marquense, el otro involucrado en esta lucha, igualó 0-0 ante Malacateco en el estadio Santa Lucía.
Al final de la jornada, San Pedro fue sexto con 32 puntos, y detrás de ellos quedaron empatado en puntos (29): Cobán Imperial, Comunicaciones y Marquense.
San Pedro, histórico
Este gran triunfo e histórica clasificación de San Pedro a la fase final se da de la mano de un récord, y es que estuvo invicto en su cancha tras 11 partidos disputados.
De esos 11 partidos, San Pedro ganó 9 duelos (victorias ante los capitalinos de Municipal, Comunicaciones y Aurora) y solo cedió dos empates:
- Jornada 10: San Pedro 1-1 Cobán Imperial
- Jornada 16: San Pedro 2-2 Malacateco
Resultados de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026
- Antigua 1-1 Mixco: Agustín Maziero (90) / Lynner García (59)
- Comunicaciones 2-0 Xelajú: Dewinder Bradley (67) y Marco Domínguez (74)
- Suchitepéquez 0-2 Municipal: José Carlos Martínez (8 y 46)
- San Pedro 2-0 Guastatoya: Sebastián Colón (8) y Osman Salguero (50)
- Aurora 1-1 Cobán Imperial: Diego Ruiz (50) / Steven Paredes (69)
- Malacateco 0-0 Marquense