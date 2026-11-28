El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció este sábado su retiro del futbol, tras la final de la Copa Libertadores en la que el brasileño Palmeiras derrotó al argentino Estudiantes de La Plata.
"Me voy feliz de haber competido hasta el último día", dijo Muslera en declaraciones consignadas por el canal ESPN al cierre del partido.
Este sábado, Palmeiras derrotó a Estudiantes de la Plata en el estadio Centenario de Montevideo y de esa forma conquistó la cuarta Libertadores de su historia.
Si bien el arquero de 40 años dijo sentir "mucha amargura" por el resultado, manifestó satisfacción por el desempeño del equipo a lo largo del torneo y celebró que Estudiantes haya competido en su casa.
"Me voy muy feliz, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, esto es parte del fútbol", dijo Muslera.
Al ser consultado sobre si esto representa su retiro definitivo del futbol, Muslera afirmó que sí y que esta es una decisión que ya manifestó a la directiva del club y que fue este mismo sábado que se despidió de cada uno de sus compañeros.
Declaraciones de Fernando Muslera
"Mucha amargura por el resultado, pero con satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy muy feliz, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, que es parte del futbol. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional, llenaron las tribunas y alentaron a morir. Es difícil hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día", expresó el guardameta Muslera.
"Este me parece a mí que es un cierre muy positivo. Es un cierre muy positivo porque vinimos con Estudiantes, con el equipo que me abrazó, con toda la gente, con mi familia, mis hijos, a Uruguay a competir por la gloria. Y no hay mejor cierre que este", añadió Fernando Muslera.
Reconsultado sobre si se estaba refiriendo al cierre de una etapa en Estudiantes, del año o de su carrera, él aclaró: "Este es el cierre de mi carrera. No hay mejor película que esta, que terminar la competencia de alto nivel en donde empecé. Tengo el corazón muy feliz más allá del resultado, por lo que logramos".
*Información EFE y medios argentinos.