Clíver Huamán Sánchez, el joven peruano conocido en las redes sociales como "Pol Deportes", protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa de la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, disputada este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Exactamente un año después de hacerse viral por narrar la final de 2025 (Flamengo vs. Palmeiras) desde un cerro cercano al estadio Monumental de Lima, al no poder obtener una acreditación de prensa, el comunicador de Andahuaylas (Apurímac) fue invitado por la Conmebol para dar la bienvenida oficial al partido más importante del continente.
Vestido de traje, con capa y micrófono en mano, "Pol Deportes" se plantó en el centro del césped del Centenario ante miles de hinchas y millones de televidentes de la transmisión de ESPN y Disney+. Con voz firme y emoción evidente, recordó su historia de superación: "Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y con un sueño. Quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y la misma pasión de hoy. Lo que nunca imaginé es que hoy estaría acá, viviendo esta historia desde aquí dentro. ¿Están listos? Bienvenidos, hoy se juega por la gloria eterna".
El ascenso de "Pol Deportes"
El mensaje generó ovaciones en el estadio y una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos recordaron al adolescente que en noviembre de 2025 viajó cerca de 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima, improvisó su transmisión con un celular, un trípode y un aro de luz desde el cerro Puruchuco (o zona aledaña) y cautivó a miles de seguidores con su pasión desbordante.
Desde entonces, "Pol Deportes" ha dado saltos importantes en su carrera: coberturas internacionales, debuts en televisión, visitas a estadios europeos y participación en eventos de alto nivel, incluyendo el Mundial 2026. Su presencia en la ceremonia de apertura de la final 2026 cierra un círculo perfecto: del cerro al corazón del futbol sudamericano.
El partido, que finalmente ganó Palmeiras 1-0 con gol de Ramón Sosa, quedó marcado no solo por el título del club brasileño (su cuarta Libertadores), sino también por la historia de un joven peruano que demostró que la perseverancia y el amor por el deporte pueden abrir las puertas más grandes.