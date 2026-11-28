El ataque armado que tuvo lugar en la aldea San Felipe de Jesús, Sacatepéquez, la tarde de este sábado, 28 de noviembre de 2026, sumó una segunda víctima mortal. Según los cuerpos de rescate, se trata de una bebé de apenas un año con dos meses, quien aparentemente era hija del fallecido en el escenario del crimen.
Mientras tanto, el adulto que falleció de manera instantánea en el lugar del ataque armado fue identificado como Salomón Bejarano, de 30 años, quien era residente de Ciudad Vieja, departamento de Sacatepéquez.
Asimismo, los cuerpos de rescate confirmaron que la bebé fallecida en este ataque armado ocurrido en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, falleció en un centro asistencial, a donde fue trasladada de emergencia en una ambulancia del cuerpo de Bomberos Alerta-3 GT,
Este cuerpo de rescate reportó que la pequeña presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo. También señalaron que el incidente armado ocurrió en la zona 2 de San Felipe de Jesús, en un sector popularmente conocido como "La Escuelita".
En más datos de esta noticia: Los cuerpos de rescate precisaron que el tiroteo ocurrió en una de las calles de San Felipe de Jesús.
Fallecido en San Felipe de Jesús tenía antecedentes
Según las primeras investigaciones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la víctima mortal tenía antecedentes penales y recientemente había salido de una de las cárceles públicas del país.
Cabe destacar que los cuerpos de rescate también dieron a conocer que la bebé de un año y dos meses era hija del hombre que falleció adentro de la camioneta todo terreno. El vehículo permanece en el lugar del hecho armado donde peritos de la fiscalía trabajan recopilando evidencia, como parte de las investigaciones.
El Ministerio Público continúa trabajando en el lugar del crimen para determinar otros detalles del hecho armado en este lugar cercano a la ciudad colonial.