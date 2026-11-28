Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones, compareció a la conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante Xelajú en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, y aceptó que su equipo no estuvo a nivel, pero expresó que se trabajará para que en el Clausura 2027 se logre la clasificación a la fase final, donde en este campeonato no pudo.
"Lo intentamos y no se dio. Resurgimos después de que el equipo estuviera en el penúltimo lugar, y no bajó los brazos. Hoy teníamos esa esperanza de ganar. Era importante ganar sí o sí, y ya salimos de la zona del descenso, y Comunicaciones no debe pensar en zona del descenso, sino en el título", dijo Montoya en conferencia de prensa.
"Nosotros nos comprometemos a mejorar, hubo una mejora de manera gradual. El equipo aún no juega de la forma que uno pretende, hay momentos que no generamos buenas combinaciones, pero es un equipo que recuperamos muchas pelotas", reconoció el estratega mexicano.
Cosas a mejorar en Comunicaciones
Durante la conferencia de prensa, Roberto Montoya también habló de los puntos a mejorar, entre ellos evitar tanta expulsión y marcar diferencia en condición de visitante.
"Lo que tenemos que cambiar es que ya no haya expulsiones; con la de hoy, acumulamos 12 expulsiones en el torno. Cada dos partidos, el 50 por ciento del campeonato, terminaos con uno menos en el partido", declaró Montoya.
En esa línea, Montoya aseveró: "No es justificar, pero sí es complicado. Si con 11 es complicado, imagínense con 10 o con 9. Eso es lo primero que tenemos que cambiar".
El otro punto a mejorar es su papel en condición de visitante, donde Comunicaciones fue séptimo en dicha tabla con 8 puntos. "Tenemos que mejorar de visita. Eso sí ya es trabajo de nosotros como cuerpo técnico. De visita solo dos partidos ganados tuvimos y dos empates, pero sí, tiene que ser Comunicaciones un equipo que marque diferencia de local y de visita", se comprometió Montoya.
Roberto también pidió a la afición de Comunicaciones que siga confiando en el club, y él es consciente que para el otro torneo, el Clausura 2027, el "Albo" debe estar en la fase final y buscando el título nacional.
"Agradecer a la afición por todo el apoyo que nos han dado; sabemos que ha sido un torneo regular. Sabemos que la afición es exigente y nosotros tenemos deuda con ellos por el hecho de no haber logrado el pase a la siguiente fase", sentenció Roberto Montoya, el técnico de Comunicaciones.