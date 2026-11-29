Dormir bien puede convertirse en un desafío durante los días que vive una mujer durante la menstruación. Los cambios hormonales, las molestias físicas y la preocupación por posibles fugas nocturnas afectan el descanso de muchas mujeres.
A lo largo de la vida, podrían perder cerca de cinco meses de sueño por molestias relacionadas con el periodo menstrual.Esta cifra se desprende del estudio Periodsomnia, desarrollado por Essity, que consultó a 10 mil 871 personas de distintos países sobre sus hábitos de sueño y las dificultades que experimentan durante la menstruación.
Entre los resultados, el 62% de las personas participantes reportó dormir peor durante el periodo, mientras que el 33% señaló que la preocupación por fugas o manchas dificulta conciliar el sueño o descansar durante la noche Los cambios hormonales que ocurren antes del sangrado pueden influir en los patrones de sueño. Cuando comienza la menstruación, los cólicos, el flujo abundante y otras molestias pueden provocar despertares nocturnos, haciendo más difícil volver a dormir.
A esto se suma la preocupación por manchar la pijama o las sábanas, que puede llevar a algunas personas a despertarse para comprobar si necesitan cambiar su protección menstrual. El resultado puede sentirse al día siguiente como cansancio, irritabilidad o dificultad para concentrarse.
Más de la menstruación
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir, practicar respiraciones suaves, preparar un dormitorio oscuro, silencioso y fresco, y mantenerse físicamente activa son hábitos que pueden favorecerte.
También es importante elegir una protección menstrual nocturna que se adapte al flujo. La especialista en ginecología y obstetricia, Dra. Karla Casados, recomienda registrar los días en que aparecen las dificultades para dormir, qué provoca los despertares y cómo se siente la persona al día siguiente.
Elegir una protección acorde con el flujo y que se ajuste adecuadamente a la ropa interior puede ayudar a disminuir la preocupación por fugas. Entre las alternativas mencionadas en el comunicado está Saba Buenas Noches Ultra Invisible, una toalla nocturna ultradelgada con alas y cubierta suave, diseñada para flujo súper abundante y que cuenta con tres zonas Maxabsorb para absorber y distribuir el flujo.