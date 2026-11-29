Lo que parecía una sencilla oferta para disfrutar palomitas de maíz terminó desatando una ola de creatividad, humor y videos virales. La cadena de cines lanzó en México la promoción Trae tu Canasta, pero los clientes llevaron la dinámica mucho más lejos de lo que la cadena imaginaba.
La iniciativa, que estuvo disponible del 25 al 27 de noviembre, permitía a los consumidores llevar su propio recipiente a la dulcería y llenarlo de palomitas de mantequilla por 169 pesos mexicanos. La empresa sugirió utilizar cubetas, bolsas u ollas, pero las redes sociales terminaron mostrando opciones mucho más extravagantes.
Entre los recipientes que llegaron a las sucursales se encontraban carretillas, estuches de instrumentos musicales, sombrillas, albercas inflables, transportadoras para bebés, tinacos, lavadoras y hasta un inodoro y un ataúd. También hubo quienes llevaron canastas utilizadas para vender tacos, convirtiendo la promoción en una auténtica exhibición de ingenio.
La promoción establecía que, por 169 pesos, el personal de la dulcería llenaría el recipiente presentado por el cliente, siempre que no excediera el equivalente a dos canastas tamaño Para Llevar, aproximadamente 470 gramos de palomitas. Aunque el tamaño del recipiente quedaba a elección de cada consumidor, existía un límite en la cantidad de producto que podía recibir por compra. Los clientes podían realizar pagos adicionales para obtener más porciones.
Más de la promoción
La oferta incluía palomitas de mantequilla y permitía solicitar cambios de sabor con un costo adicional, sujeto a las condiciones de la promoción. La dinámica no solo atrajo a consumidores interesados en conseguir palomitas, sino que también convirtió las ocurrencias de los clientes en contenido para redes sociales.
Cinépolis compartió videos de algunas de las propuestas más llamativas en TikTok, donde la campaña acumuló miles de interacciones.
La creatividad de los participantes ayudó a multiplicar la exposición de la marca y a generar conversación digital sin que cada publicación dependiera de anuncios tradicionales. La promoción terminó el 27 de noviembre y estuvo disponible en complejos tradicionales participantes de México, excluyendo las salas VIP.