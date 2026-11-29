El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este domingo, 29 de noviembre de 2026, que continuará la influencia de alta presión y que habrá un ambiente que pasará de fresco a frío durante la mañana y la noche.
Asimismo, el ente de pronósticos agregó que se experimentará un viento predominante del norte en el Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente del país.
Para el amanecer y la mañana, la entidad anunció una disminución de la nubosidad hacia el mediodía en las regiones del norte al centro del país, subrayando la transición de fresco a frío. Sin embargo, también anunciaron alta radiación solar y cielo mayormente despejado al sur del país.
Mientras tanto, durante la tarde y noche se esperan nublados parciales alternando con nubosidad dispersa en Caribe y Franja Transversal del Norte. Destacaron que se espera un cielo mayormente despejado en el resto del país, con viento del norte, de moderado a fuerte, en el Altiplano Central, Valles de Oriente y sectores de Occidente.
En otras noticias: Medios internacionales señalan que los connacionales viajaban en un vuelo, junto a otros cinco indocumentados.
Recomendaciones ante el frío que se espera
"Si tienes planes para salir este fin de semana, no olvides llevar contigo un buen abrigo", recomendó María Paula Salguero en un video publicado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
La vocera de esa entidad citó el pronóstico del clima del día que emitió el Insivumeh para pedir a la población que mantenga una cultura de prevención.
Salguero recordó que el Insivumeh prevé bajas temperaturas para las próximas horas en el territorio nacional y recordó que para este lunes 30 de noviembre se espera el ingreso de un frente frío, lo que también podría generar condiciones de lluvias en el Norte y el Caribe del territorio nacional.