La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre que presuntamente participó en un caso de ocho cuerpos abandonados en barranco de Palencia. La instancia de seguridad precisó que el sospechoso es un "presunto terrorista de la Mara Salvatrucha".
Los uniformados indicaron que el sospechoso fue detenido tras ser deportado desde EE. UU. El operativo de detención fue ejecutado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (SAFE-DEIC) en las oficinas de Migración que se ubican en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).
Las autoridades identificaron al sospechoso de participar en el caso de los ocho cuerpos abandonados en Palencia, únicamente como Luis, de 26 años, alias "Toño".
La PNC notificó que el detenido llegó al país en un vuelo de personas retornadas desde EE. UU. y registra una orden de aprehensión emitida el 8 de septiembre de 2026 por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato.
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Sospechoso del caso de Palencia viajaba con su hermana
Según las fuerzas de seguridad, en ese mismo operativo fue capturada la hermana del sospechoso, identificada únicamente como Sharon de 29 años, quien era requerida por el delito de asociación ilícita, según una orden de aprehensión de la misma fecha.
De acuerdo con las investigaciones, es posible que ella haya colaborado con dicha estructura criminal y su detención se hizo en seguimiento a las estrategias de investigación, frente al edificio de recepción de retornados.
Según la Policía Nacional Civil, "las investigaciones señalan a alias "Toño" como presunto responsable de participar en la muerte de ocho personas, cuyos cadáveres fueron localizados dentro de bolsas plásticas el 24 de octubre de 2025, a orillas de la ruta principal hacia Palencia".
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros hechos criminales, finalizó un informe compartido por la PNC.