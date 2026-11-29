El racismo volvió a empañar una jornada de fútbol en España, esta vez con los hermanos Iñaki y Nico Williams como víctimas de lamentables insultos desde las gradas del estadio La Rosaleda. Durante el encuentro disputado entre el Athletic Club y el Málaga, correspondiente a una jornada de competición, varios aficionados dirigieron expresiones discriminatorias contra los futbolistas rojiblancos, dejando en evidencia que este problema continúa presente en los escenarios deportivos.
De acuerdo con las imágenes difundidas por Euskal Telebista, desde uno de los fondos del estadio se escucharon insultos como «mono» y «puto negro», dirigidos a los dos jugadores en diferentes momentos del partido. Los hechos provocaron la inmediata reacción del Athletic Club, que utilizó sus canales oficiales para expresar su rechazo absoluto a cualquier manifestación racista y manifestar su respaldo a sus futbolistas ante lo sucedido.
Los hermanos Williams esperan que haya sanciones
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la institución bilbaína condenó enérgicamente los ataques verbales y recordó que el fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia e igualdad. Asimismo, dejó clara su postura frente a este tipo de comportamientos: no existe justificación para la discriminación, ni dentro de los estadios ni en ningún otro ámbito de la sociedad. Su mensaje también exigió tolerancia cero ante cualquier expresión de odio.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de combatir el racismo en el fútbol español mediante medidas firmes y sanciones contra quienes protagonizan estas conductas. Los hermanos Williams, más allá de su talento y trayectoria deportiva, merecen ser tratados con dignidad y respeto. El fútbol debe ser una herramienta de unión y no un escenario para reproducir prejuicios o actos discriminatorios. Erradicar el racismo es una responsabilidad compartida entre clubes, autoridades, jugadores y aficionados.