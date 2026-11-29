Las fuerzas de seguridad reportaron un tiroteo en una discoteca de la zona 0 de Santa Lucía Cotzumalguapa con saldo de una mujer fallecida y confirmaron este domingo, 29 de noviembre de 2026, que un sospechoso del ataque armado fue capturado.
Medios locales informaron que el ataque armado ocurrió el pasado sábado en el centro nocturno, por razones que se desconocen. Describieron que desconocidos dispararon contra una mujer y la Policía Nacional Civil confirmó que ella falleció en un centro asistencial.
La discoteca donde ocurrió el tiroteo se ubica a pocos metros de la calzada 15 de Septiembre del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, reportaron comunicadores de Escuintla.
Mientras tanto, la PNC confirmó que el principal sospechoso de perpetrar el ataque armado fue detenido dentro de la discoteca tras el tiroteo. Asimismo, relataron que se le decomisó un arma de fuego transportada de forma ilegal, sin marca y con el registro alterado con esmeril, además de un cargador y dos municiones.
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Investigan el tiroteo dentro de la discoteca
Agentes de la comisaría 35 de la PNC informaron que el detenido fue identificado únicamente como Williams, apodado "El Perro", de 26 años. El apresado es señalado de herir con arma de fuego a una mujer de 29 años, quien falleció en un centro asistencial, indicó la PNC.
La PNC aseguró que ambos ingerían bebidas embriagantes y no tienen ningún vínculo familiar, por lo que investigación continuará para determinar motivo de este atentado.
Medios locales aseguraron que la víctima fue atendida por elementos de Bomberos Voluntarios de la 18.ª Compañía de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien se encontraba en estado delicado. La mujer fue trasladada hacia el seguro social de la localidad y luego fue enviada al Hospital Nacional de Escuintla.