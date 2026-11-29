Durante las fiestas de fin de año, las mascotas suelen acercarse a la mesa atraídas por los aromas de la cena familiar. Sin embargo, compartir directamente los platillos humanos no siempre es una buena idea para ellos.
Una alternativa es prepararles una pequeña cena con ingredientes aptos para ellos, sin condimentos, salsas ni excesos de grasa.
Entre las opciones que pueden convertirse en un menú navideño para perros y gatos están pequeñas porciones de pollo o pavo cocido, sin piel, huesos ni sal, acompañadas de vegetales como zanahoria, ejotes o calabaza, siempre cocidos y sin mantequilla. También se puede utilizar camote cocido en pequeñas cantidades, como un complemento ocasional.
Si buscas sorprender a tu mascota en Navidad, estas son algunas alternativas que puedes considerar, siempre en porciones moderadas y tomando en cuenta sus necesidades nutricionales:
- Pavo o pollo cocido: sin huesos, piel, sal, ajo, cebolla ni salsas.
- Camote: cocido y sin mantequilla, como un pequeño complemento.
- Zanahoria y ejotes: cocidos o preparados de forma sencilla, sin condimentos.
- Calabaza natural: puede ofrecerse en pequeñas cantidades, sin azúcar ni especias.
- Manzana: en trozos pequeños, sin semillas ni corazón.
En Guatemala, KANI también ofrece una alternativa para quienes desean celebrar la Navidad con sus mascotas a través de sus Cenas Navideñas 2026, bajo el concepto "Un deseo por cumplir". La marca guatemalteca celebra diez años de esta iniciativa y, por cada cena vendida, contribuirá a alcanzar la meta de donar 5,500 libras de alimento durante 2027 a cuatro organizaciones que brindan atención y refugio a perros y gatos.
Más opciones para tu mascotas
Las presentaciones incluyen una cena para perros, con una torta KANI de cerdo, un hueso de salsa de hígado, dos porciones de puré de verduras en forma de huella, tres KANI Dognuts y caldo de huesos en cubitos de hielo.
Para gatos, la propuesta contiene una torta KANI de cerdo, un hueso de salsa de hígado con forma de pescado y cuatro KANI Bites de res.
Las cenas están disponibles con envío a domicilio en la capital y áreas cercanas, como Mixco, Villa Nueva, Carretera y Antigua Guatemala, además de tiendas especializadas.