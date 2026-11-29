La preocupación por la salud de Alejandra Guzmán volvió a surgir luego de que la cantante sufriera una nueva luxación de cadera durante su presentación en la Arena Ciudad de México. Cabe destacar que el incidente impidió que continuara con el espectáculo previsto para la noche del viernes 27 de noviembre.
La intérprete se encontraba en el escenario como parte de su gira Los que nos quedamos, cuando experimentó el problema físico. El concierto, que había generado expectativa entre sus seguidores, tuvo que detenerse y la artista recibió atención médica antes de ser trasladada a un centro hospitalario.
De acuerdo con los reportes de medios mexicanos, el percance ocurrió durante los primeros momentos de su presentación. La cantante manifestó que tenía dificultades para continuar y requirió asistencia del equipo médico, por lo que el espectáculo no pudo seguir adelante.
Tras el incidente, personal médico atendió a Alejandra Guzmán y posteriormente la trasladó a un hospital para evaluar su condición. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, especialmente porque la cantante ya había enfrentado un episodio similar meses atrás.
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Horas después, su equipo informó que el percance no representaba una lesión grave y confirmó que la artista continuaría con las fechas programadas de su gira. También anunció que el concierto suspendido será reprogramado y pidió a los asistentes conservar sus boletos para conocer posteriormente las instrucciones correspondientes.
La nueva dislocación de cadera de Alejandra Guzmán se suma a otro incidente ocurrido el 19 de septiembre de 2026, cuando la cantante también tuvo que interrumpir una presentación en Veracruz, debido a una lesión similar.
La artista ha enfrentado durante años diversas complicaciones de salud que han requerido múltiples intervenciones quirúrgicas. Sus antecedentes médicos han sido motivo de atención pública, particularmente por los procedimientos relacionados con sus caderas y las prótesis que utiliza.
A pesar de estos episodios, la cantante ha mantenido su actividad artística y sus presentaciones musicales. Ahora, sus seguidores permanecen atentos a su recuperación y a los anuncios oficiales sobre la nueva fecha del concierto suspendido en la Arena Ciudad de México.