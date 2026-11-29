Adelina Castillo, Miss Guatemala sigue llamando la atención, esta vez lejos de las pasarelas de Miss Universo. La representante de Guatemala concluyó con éxito su participación en el certamen de belleza internacional realizado en Puerto Rico.
Tras cumplir con esta importante experiencia, decidió disfrutar de unos días de descanso en el país boricua, donde ha aprovechado para compartir algunos de sus momentos más especiales. La guatemalteca sorprendió al presumir su figura con un vestido que acentuó a la perfección sus curvas y dejó al descubierto su trabajado abdomen, convirtiéndose en uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores.
Con una silueta estilizada, seguridad y elegancia, Adelina lució un look que destacó su abdomen de acero y su porte, características que han acompañado su imagen durante su preparación como reina de belleza. Después de semanas de preparación, actividades oficiales, entrevistas y compromisos relacionados con Miss Universo, Adelina Castillo parece estar aprovechando la oportunidad para relajarse y conocer un poco más de Puerto Rico.
La modelo guatemalteca eligió un atuendo que resaltó su figura, especialmente su abdomen tonificado, demostrando que el cuidado físico, la disciplina y la constancia forman parte de su preparación. Su look también reflejó una apuesta por la elegancia y el estilo, con una imagen que no pasó desapercibida entre quienes siguen sus publicaciones en redes sociales.
Más de la Miss Universo
Sus fotografías desde el país caribeño han permitido ver una faceta más relajada de la joven, quien ahora disfruta de momentos personales después de la experiencia de representar a Guatemala en uno de los escenarios más importantes de la belleza mundial. La participación de Adelina Castillo en Miss Universo representó una nueva oportunidad para proyectar la imagen de Guatemala ante una audiencia internacional.
Durante su preparación, la guatemalteca destacó por su presencia, elegancia y compromiso con los retos que implica participar en un concurso de esta magnitud. Su paso por el certamen también le permitió sumar experiencia, compartir con otras candidatas y vivir de cerca las actividades que rodean la competencia.