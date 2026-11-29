Esme La Chapina se sinceró sobre los inicios de su relación amorosa y compartió detalles que hasta ahora habían quedado entre recuerdos y anécdotas. En un video que circula en redes sociales, la influencer guatemalteca fue cuestionada sobre cómo conoció a David y qué sucedió para que ambos terminaran enamorándose.
Durante la conversación, entre risas y comentarios de quienes los acompañaban, la pareja recordó que su historia no comenzó exactamente aquella noche en la piscina, pues ya habían coincidido anteriormente e incluso habían compartido algunas salidas. Esme explicó que en uno de esos encuentros David se mostró caballeroso y amable con ella, pero en ese momento no ocurrió nada más.
Incluso recordó que se encontraba enferma, debido a que es asmática y tenía una fuerte tos, por lo que no estaba especialmente interesada en conversar. La conversación tomó un tono más divertido cuando los presentes comenzaron a insistir en que contaran cómo ocurrió el famoso "click".
La pareja recordó una noche en la que coincidieron durante una actividad, entre bromas, discusiones y momentos compartidos en la piscina. Según relataron, ese día incluso habían terminado peleando por un teléfono y otras situaciones que ocurrieron mientras convivían.
Más de la relación de Esme La Chapina
Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando surgió la posibilidad de quedarse juntos en una habitación, debido a que no había camas disponibles para todos. Durante el video, quienes los acompañaban no dejaron de hacer preguntas y bromear sobre aquella noche, intentando obtener más detalles de lo que ocurrió.
La pareja, por su parte, respondió entre risas, dejando ver la complicidad que mantienen al recordar los primeros momentos de su historia.
La confesión rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los seguidores de Esme La Chapina suelen estar pendientes de sus publicaciones, experiencias personales y momentos de su vida sentimental. La anécdota, contada de manera espontánea, permitió conocer un poco más sobre cómo surgió la relación y cómo una serie de encuentros, coincidencias y momentos inesperados terminó dando paso a su historia de amor.