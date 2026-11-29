La selección de México, dirigida por el español Pedro López, se convirtió, con su victoria ante Haití por 4-1, en los cuartos de final cuartos de final del Campeonato Concacaf en el vigésimo segundo equipo clasificado para el Mundial femenino de Brasil 2027.
Quedan por lo tanto diez plazas por cubrir, siete de las últimas eliminatorias de Europa, que se disputarán entre el martes 1 y el sábado 5 de diciembre, y tres del 'play off' intercontinental, que comenzó en Marruecos este sábado con las victorias de Sudáfrica, Uzbekistán y Ghana ante Taiwán, Papúa Nueva Guinea y Ecuador.
Las selecciones que ya están clasificadas son Brasil (anfitriona), Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas (Asia), Argelia, Camerún, Malaui, Marruecos (África), Jamaica, Estados Unidos, Canadá, México (Concacaf), Argentina, Colombia (Conmebol), Nueva Zelanda (Oceanía), Dinamarca, Francia, Alemania y España (Europa), esta última la defensora del título obtenido en Sídney.
El sorteo de la fase final se celebrará el viernes 11 de diciembre en el Museo de Arte Modeerno de Río de Janeiro a las 16.30 horas GMT.
Clasificación de México
La selección femenina de México derrotó este sábado 4-2 a Haití con lo que consiguió su boleto al Mundial femenino de Brasil 2027 en juego de cuartos de final del Campeonato Concacaf W.
En el certamen que también da lugares a los Juegos Olímpicos 2028, marcaron Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, dos tantos, y Maricarmen Reyes por México; Britany Raphino y Kethna Louis lo hicieron para Haití.
México, del seleccionador español Pedro López, tomó la iniciativa en el inicio.
Los goles
Sus intentos resultaron al minuto 13. Jacqueline Ovalle tomó el balón y sirvió largo para la aparición sin marca de Diana Ordóñez, quien remató de cabeza para el 1-0.
Haití tuvo la oportunidad de empatar gracias a un penalti que Melchie Dumornay cobró, pero Esthefanny Barreras atajó.
Al 31, Britany Raphino hizo el 1-1 con disparo desde la izquierda que a Esthefanny Barreras se le escapó por debajo de las manos.
Cuando mejor jugaba Haití, México anotó el 2-1 vía un disparo lejano de zurda de Jacqueline Ovalle al 42.
El equipo de Pedro López cerró con fuerza; en tiempo agregado marcó el 3-1 gracias a un centro de Nicolette Hernández que remató Maricarmen Reyes.
En el segundo lapso, Haití adelantó líneas y obtuvo su premio al 58 en otra falla de Barreras, a quien de nuevo se le fue por debajo del cuerpo un disparo que realizó Kethna Louis para el 3-2.
México reaccionó al 73 vía un disparo libre de Ovalle que venció a Toussaint, luego de un desvío de la zaga para el 4-2.
*Información EFE.