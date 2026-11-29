Sin importar el peligro de la carretera al Pacífico, una mujer golpeó al motorista que manejaba la motocicleta en que ambos viajaban, según las imágenes que se hicieron tendencia este domingo, 29 de noviembre de 2026.
Pese a que el vehículo de dos ruedas iba en medio de camiones, tráileres, carros y otros vehículos, la mujer parece estallar y le reclama al conductor y por momentos le propina varias manadas en medio de tránsito vehicular de dicha arteria vehicular.
Cabe destacar que el video muestra que el motorista no porta casco de seguridad, ni ningún otro tipo de artículo de seguridad. De la misma manera, la acompañante no porta casco, únicamente una mochila, mientras ambos viajan en dicha arteria vehicular.
En medio de su enojo, la mujer parece levantar los brazos en un momento de descontrol, moviéndose de forma peligrosa y moviendo el vehículo de dos ruedas al mismo tiempo.
En otras noticias: El sospechoso de participar en una masacre de ocho personas fue detenido luego de regresar desde EE. UU.
Motorista recibe golpiza en plena ruta
Por momentos, el motorista circula en el carril derecho de la autopista, pero los golpes que le da la mujer hacen que el conductor tenga que maniobrar entre carriles y por momentos debe incorporarse al carril izquierdo, pasando de largo por el carril central y viceversa.
El motorista viaja por la carretera al Pacífico a gran velocidad, adelantando varios vehículos e incluso pasando entre camiones, por lo que la persona que grabó el video le pierde el rastro y no se logra apreciar el destino de los viajeros.
Por la resolución del video no fue posible captar el número de placas de la motocicleta en la que los dos viajan. El video fue captado por automovilistas que circulaban por esta arteria que conecta la Ciudad de Guatemala con los municipios de Villa Nueva, Amatitlán y Palín en Escuintla.
Cabe destacar que las autoridades del tránsito del país aseguran que la motocicleta es el vehículo con más incidencia de accidentes de tránsito, por lo que recurrentemente hacen un llamado a la prevención, al uso de equipo adecuado en estos vehículos y a evitar distracciones.
Asimismo, han destacado que en estos vehículos los ocupantes viajan en una situación de fragilidad, por lo que siempre piden evitar el peligro para no salir heridos y para cuidar la vida propia y de los demás usuarios de la vía.