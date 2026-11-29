El histórico guardameta alemán Manuel Neuer considera que su trayectoria como futbolista profesional podría llegar a su fin al concluir la presente temporada. El portero del Bayern de Múnich compartió esta posibilidad durante un encuentro con un club de seguidores de la institución bávara, donde reconoció que no espera prolongar su carrera más allá del próximo verano. "No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda", expresó el experimentado arquero, dejando entrever que sus últimos meses en el fútbol podrían estar cada vez más cerca.
A sus 40 años, Neuer ha tenido que afrontar una temporada complicada debido a diversas lesiones que han limitado su participación con el conjunto alemán. Esta situación ha permitido que su suplente, Jonas Urbig, asuma un papel cada vez más relevante bajo los tres palos. Lejos de mostrar preocupación por el futuro de la portería del Bayern, el veterano guardameta destacó las condiciones de su compañero y manifestó su confianza en el talento del joven arquero. "El Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años", aseguró, en referencia a la capacidad de Urbig para asumir mayores responsabilidades dentro del equipo.
Los números de Manuel Neuer
La posible retirada de Neuer marcaría el cierre de una de las carreras más destacadas en la historia reciente del fútbol alemán. Entre sus mayores logros figura la conquista de la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la selección de Alemania, torneo en el que fue una de las grandes figuras del combinado nacional. A nivel de clubes, levantó la Liga de Campeones en dos ocasiones con el Bayern de Múnich, en 2013 y 2020. Asimismo, consiguió 13 títulos de la Bundesliga y ocho Copas de Alemania, una de ellas durante su etapa en el Schalke 04 y las siete restantes con el conjunto bávaro.
Su trayectoria internacional también estuvo marcada por importantes responsabilidades. En 2009 fue el portero titular de Alemania en el Campeonato Europeo Sub-21, competición que terminó con el título para el combinado germano. Un año después defendió la portería de la selección absoluta en el Mundial de Sudáfrica 2010. Posteriormente, tras la Copa del Mundo de 2014 y el retiro internacional de Philipp Lahm, asumió la capitanía del equipo nacional. Ahora, mientras disfruta de sus últimos meses como profesional, Neuer parece prepararse para despedirse de los terrenos de juego y cerrar una etapa que lo convirtió en uno de los guardametas más influyentes y exitosos de su generación.