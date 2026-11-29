El FC Barcelona se impuso por 1-5 al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por Hansi Flick salió con determinación y abrió el marcador de forma temprana gracias a un gol de Lamine Yamal. Aunque el equipo local reaccionó con rapidez y logró igualar, el Barça recuperó la ventaja antes del descanso y amplió la diferencia en la segunda parte, sellando una victoria que refuerza su posición en la cima de la clasificación.
Los anotadores del triunfo azulgrana fueron Lamine Yamal, que marcó en el primer minuto con una asistencia de Pedri; Dani Olmo, que firmó el 1-2 a los veinte minutos tras un centro de Anthony Gordon; y Raphinha, fue un autor de un triplete, que llegó en el segundo tiempo (50', 83' y 90+1'). Por parte del Deportivo, Pierre-Emerick Aubameyang igualó temporalmente el partido en el minuto 9 con un preciso remate. El dominio del Barça fue claro en la mayoría de las fases del juego, especialmente tras el descanso, donde controló el ritmo y limitó las opciones de los locales.
Barcelona se afianza en la cima y marca distancias
Tras este resultado y la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Alavés en el Santiago Bernabéu, la clasificación queda encabezada por el Barcelona con 39 puntos en 14 partidos. El Atlético de Madrid se sitúa segundo con 34 puntos, mientras que el Real Madrid cae a la tercera posición con 33. La victoria culé amplía la ventaja sobre el Atlético a cinco puntos y sobre los blancos a seis, consolidando el liderato de los de Flick en un momento clave de la temporada.
La próxima semana será exigente para el Barça. El miércoles 2 de diciembre recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por LaLiga (14:30 horas). El sábado 5 de diciembre se mide al Celta de Vigo también en casa, y el martes 8 de diciembre disputa el partido de la fase de liga de la Champions League frente al Manchester City en el mismo escenario. Un calendario que pone a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad de gestión del técnico.