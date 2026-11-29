El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, comenzó a poner la mirada en el próximo compromiso de su equipo frente al Atlético de Madrid, programado para el miércoles, después de celebrar la destacada actuación de sus dirigidos ante el Deportivo. Pese al buen rendimiento mostrado, el técnico alemán advirtió que el enfrentamiento contra el conjunto rojiblanco representará un desafío de características muy distintas, especialmente por la calidad de su rival y la exigencia que supone medirse al equipo de Diego Simeone.
Flick no escatimó elogios hacia el entrenador argentino, a quien considera uno de los técnicos más destacados del fútbol. "El Cholo es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos", expresó el estratega azulgrana, consciente de la importancia del encuentro ante uno de sus principales perseguidores en la clasificación.
Flick prevé un duelo parejo ante los colchoneros
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el Barcelona, ya que Frenkie de Jong tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 65 por unas molestias en la pierna izquierda. El entrenador manifestó su preocupación por el estado físico del neerlandés y reconoció que podría tratarse de una lesión en el gemelo. "Creo que está lesionado. Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Tenemos que ver la importancia de la lesión", señaló, a la espera de conocer el alcance de los problemas físicos del centrocampista.
Por otra parte, el alemán destacó la ambición y el compromiso ofensivo de Raphinha, de quien valoró su constante búsqueda del gol. "Tiene hambre de marcar, siempre aparece en la zona peligrosa", comentó. No obstante, Flick también reconoció que su equipo tuvo dificultades durante los primeros minutos del encuentro, especialmente después de recibir el gol. "Nos han costado los primeros diez minutos después del gol, pero luego hemos vuelto a controlar el partido y después del segundo gol ya hemos estado mucho mejor", concluyó. Ahora, el Barcelona deberá trasladar esas buenas sensaciones a un compromiso de mayor exigencia frente al Atlético de Madrid.