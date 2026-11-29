El Arsenal y el Manchester City firmaron un empate a dos goles en un partido vibrante disputado este domingo en el Emirates Stadium. Los locales, que llegaban con una ventaja de seis puntos sobre sus rivales directos, resistieron la presión de un City en busca de recortar distancias y lograron el punto que les permite afianzarse en la cima de la clasificación. El resultado deja a los gunners con 29 puntos tras doce jornadas, seis por delante de los citizens (23 puntos), en una temporada en la que el equipo de Mikel Arteta ha mostrado solidez y regularidad.
El encuentro comenzó con intensidad. Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 34, aprovechando un buen trabajo de Josko Gvardiol tras un robo de balón, para poner el 0-1. Poco después, en el 40, Kai Havertz igualó de cabeza tras un centro de Christos Tzolis y un cabezazo de Mikel Merino. Al inicio de la segunda mitad, Enzo Fernández adelantó de nuevo al City en el 48, tras una jugada brillante de Ayyoub Bouaddi. El Arsenal, que echó de menos la presencia de Declan Rice en el mediocampo, reaccionó y encontró el empate definitivo en el 83 por medio de Jurriën Timber, que remató tras un córner. El gol fue revisado por el VAR por una posible mano, pero se confirmó.
El Arsenal se afianza en la cima de la Premier League
El partido reflejó la competitividad de ambos conjuntos. El City, que venía de una racha irregular, mostró calidad ofensiva con Haaland y Fernández como protagonistas, mientras el Arsenal demostró carácter y capacidad de respuesta incluso con bajas importantes. Timber, además de anotar, tuvo un papel activo en defensa. Arteta realizó cambios para buscar el desequilibrio, incluyendo la entrada de Viktor Gyökeres y Eberechi Eze, y el equipo local terminó empujando en los minutos finales, aunque el marcador no se movió.
Con este resultado, el Arsenal consolida su posición privilegiada al frente de la Premier League. El empate no les permite ampliar la ventaja, pero sí mantener la distancia de seis puntos sobre el City y reforzar su condición de favoritos. En una temporada larga y exigente, donde cada punto cuenta, los gunners demuestran que tienen plantilla y mentalidad para pelear el título hasta el final, mientras el City deberá recuperar consistencia si quiere mantenerse en la pelea.