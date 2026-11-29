Un festival budista en Myanmar se convirtió en escenario de momentos de pánico luego de que un globo aerostático cargado con juegos artificiales se incendiara y explotara en el aire, lanzando bolas de fuego sobre cientos de asistentes. El incidente ocurrió durante el tradicional Festival de Tazaungdaing y quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.
Las imágenes muestran cómo un globo de color azul, decorado con ilustraciones religiosas de Buda, se eleva mientras lleva una estructura con pirotecnia. Sin embargo, cuando alcanza cierta altura, los fuegos artificiales comienzan a encenderse de manera descontrolada y varios proyectiles salen disparados hacia abajo, directamente sobre la multitud.
Ante la lluvia de chispas y bolas de fuego, hombres y mujeres corren desesperadamente para ponerse a salvo. Algunos asistentes incluso utilizan sus propias prendas para cubrirse y protegerse de la pirotecnia, mientras los gritos de alarma se escuchan en medio de la confusión.
Testimonio de un testigo
De acuerdo con el testimonio de Craig Holmes, quien logró grabar el incidente y habló con una agencia de noticias, la lluvia de pirotecnia se prolongó durante aproximadamente un minuto. El testigo explicó que este tipo de espectáculos representa un riesgo, debido a que algunos globos no alcanzan la altura suficiente antes de que los juegos artificiales comiencen a estallar.
Tras la emergencia, un camión de bomberos llegó al lugar para controlar las llamas que se extendieron sobre algunos puestos y el suelo. Según el relato del testigo, las actividades del festival continuaron posteriormente.
El incidente ocurrió durante el Festival de Tazaungdaing, también conocido como el Festival de las Luces, una de las celebraciones budistas más importantes de Myanmar, en la que el lanzamiento de globos con pirotecnia forma parte de las tradiciones religiosas.
Hasta el momento de la publicación, no se había precisado oficialmente el número de personas heridas ni la gravedad de sus lesiones.