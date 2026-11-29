En beneficio de la Casa de la Misericordia, que también cumplió 20 años, cientos de amantes de los autos clásicos se dieron cita en la Tribuna Militar para disfrutar del Rock de los Carros, que este año llegó a su vigésimo aniversario.
Uno de los organizadores, Luis Antonio García, aseguró que esta exposición de automóviles clásicos es una oportunidad para disfrutar en familia y hasta para llevar al perro de la familia, porque la actividad finalizará hasta las 17:00 horas.
García destacó que el objetivo del Rock de los Carros es apoyar a los niños y adultos mayores con desnutrición que permanecen en la Casa de la Misericordia. Agregó que los organizadores buscaron en todo momento que esta fuera una experiencia agradable y familiar.
El entrevistado informó que el evento estuvo abierto al público desde las 9:00 horas hasta las 17:00 horas y que el precio de ingreso fue de Q60 para adultos y Q40 para niños. García aseguró que todo el dinero recaudado con la actividad está destinado a favorecer las obras sociales de la Casa de Misericordia.
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Música en vivo en el Rock de los Carros
García aseguró que la actividad tiene varias sorpresas y entre ellas está la participación del grupo Aston, que dará un concierto especial para los asistentes. Asimismo, la agrupación Flamingo ofrecerá otro recital en el Campo Marte.
Además, los asistentes pudieron disfrutar de un show de ilusionismo, a cargo del artista guatemalteco Diego Quan, quien se ha destacado en competiciones locales e internacionales.
Amplio catálogo de carros clásicos para deleitarse
Asimismo, el organizador contó que, gracias a los voluntarios, lograron reunir un gran repertorio de automóviles para exhibir. Para los niños, se organizó un pasillo con los personajes de la película Car’s y otro con carros que simulan piezas de Hotwheels.
De la misma forma, los adultos pudieron apreciar una gran cantidad de carros americanos donde se destacó una línea completa de Corvetes, entre otros vehículos muy exclusivos como el Shelby Cobra Daytona.
En la lista también se pudieron ver vehículos tupo Mustang, Camaro, Vochos y una línea bastante amplia de carros japoneses.
Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.