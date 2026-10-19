 Así será el homenaje a Juan Francisco Solórzano Foppa
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Así será el homenaje a Juan Francisco Solórzano Foppa

Este martes 20 de octubre será sepultado el abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa.

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Juan Francisco Solórzano Foppa, Foto Omar Solís
Juan Francisco Solórzano Foppa / FOTO: Foto Omar Solís
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Este martes 20 de octubre se realizará el homenaje público y cortejo fúnebre de Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el pasado fin de semana junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro

El lunes 19 de octubre se realizó la velación en Capillas Señoriales zona 9 de la capital, desde dónde saldrá el cortejo fúnebre hacia la Plaza de la Constitución el martes 20 de octubre, a las 7:30 horas. 

El homenaje público en memoria de Juan Francisco Solórzano Foppa, comenzará a las 8:00 horas y durará cerca de 45 minutos. 

A dicho homenaje fueron convocados distintos movimientos sociales que se presentarán en la Plaza este martes. 

Al finalizar el homenaje, el cortejo saldrá hacia el Cementerio Los Parques, para dar paso a la ceremonia de sepultara a eso de las 10:30 horas aproximadamente.

A través de un comunicado la familia agradeció profundamente las innumerables muestras de cariño, solidaridad y acompañamiento recibidas en estos momentos de profundo dolor.

"Todas las personas que deseen acompañarnos durante las honras fúnebres y el homenaje público serán bienvenidas. Solicitamos respetuosamente mantener el orden, la solemnidad y la consideración hacia los familiares, amigos y demás personas que acudirán a despedirlo.", indicó la familia. 

Crimen

El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol del Campo Marte en la zona 5 de la capital, ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.

Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.

Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.

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