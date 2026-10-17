Federación de Judo lamenta la muerte de Gustavo Aguilar

La Federación Deportiva Nacional de Judo de Guatemala lamentó este sábado la muerte de Gustavo Aguilar, quien fue víctima mortal del ataque que sufrió esta mañana en el complejo deportivo Campo Marte el exfiscal y exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa.
Mediante sus redes sociales, la Federación de judo dio más detalles de quién era Gustavo Aguilar, quien actualmente desempeñaba un puesto administrativo como auxiliar de Información Pública de dicho ente deportivo.
Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro fue también "judoca, amante del deporte y una persona siempre dispuesta a brindar su ayuda y apoyo a quienes compartieron con él dentro y fuera de nuestra Federación", señaló la institución deportiva en sus redes sociales.
"Hoy despedimos no solamente a un compañero de trabajo, sino también a alguien que formó parte de nuestra comunidad deportiva y con quien compartimos innumerables momentos", lamentó la Federación.
Mensaje a la familia de Gustavo Aguilar
Mediante su publicación en redes sociales, la Federación de Judo aprovechó a enviar un mensaje de solidaridad a la familia del hoy fallecido. "Extendemos nuestro más sincero pésame a su esposa, hijos, familiares, amigos y a todos quienes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con ‘Tavo’", se señaló.
La Federación también destacó sobre Gustavo, la "disposición para ayudar, su compañerismo y su cariño por el deporte permanecerán en el recuerdo de quienes compartimos el camino con él".
Por último, la Federación de Judo ruega a "Dios que conceda fortaleza, paz y serenidad a su familia y seres queridos durante estos momentos de profundo dolor, y que encuentren consuelo en los recuerdos y momentos compartidos junto a Gustavo".
El atentado que terminó con la vida de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro
El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por varios sicarios en el complejo deportivo Campo Marte de la zona 5 capital mientras jugaba al futbol con sus amigos, entre ellos el exjudoca Gustavo Aguilar.
Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público (MP) y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), ganó reconocimiento internacional por liderar investigaciones de alto impacto contra la corrupción como el histórico caso 'La Línea' que derrocó al presidente Otto Pérez Molina en 2015, y más recientemente, por asumir la defensa legal del periodista encarcelado José Rubén Zamora.
Mensaje del presidente Bernardo Arévalo
"Hoy, cobardes asesinos atacaron y dieron muerte al exfiscal Juan Francisco Solórzno Foppa y a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, integrante de la Federación de Judo mientras se encontraban en el Campo Marte", expresó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo en un mensaje difundido en cadena nacional y en las redes sociales del Gobierno.
El primer mandatario del país se solidarizó con las familias y seres queridos que hoy sufren. Asimismo, Arévalo aseguró: "Ninguno de los dos merecía esta muerte como ninguno guatemalteco la merece".
Por último, el presidente Arévalo sentenció: "A los autores intelectuales y materiales les dijo: los vamos a encontrar y haremos que la justicia prevalezca".