 Faberson Bonilla sube al podio del Mundial de Patinaje 2026
Deportes

Guatemalteco Faberson Bonilla sube al podio del Mundial de Patinaje de Paraguay

El patinador chapín luchó ante rivales de España y de Italia.

Compartir:
Faberson Bonilla gana medalla de bronce en los 100 metros del Mundial de Patinaje 2026
Faberson Bonilla gana medalla de bronce en los 100 metros del Mundial de Patinaje 2026 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El español Jhoan Guzmán se colgó este sábado su quinta medalla en el Mundial de Patinaje de Paraguay al detener el reloj en 9 segundos y 467 centésimas en la prueba adulta de los 100 metros y destrozar el récord de la especialidad, que él mismo había establecido un año antes en los Juegos Mundiales de China.

Guzmán, que partió como amplio favorito en el circuito de carretera de la avenida Costanera de Asunción, la capital paraguaya, terminó por delante del italiano Vincenzo Maiorca, plata con un tiempo de 9 segundos y 510 centésimas, y del guatemalteco Faberson Bonilla, quien se quedó con el bronce gracias a su registro de 9.732.

En los Juegos Mundiales de Chengdú, el español había establecido el récord de los 100 metros con un tiempo de 9.530.

En el Mundial de Paraguay, Guzmán ya había conquistado oros en las modalidades de una vuelta esprint en circuito y relevos.

Además, el velocista de 29 años también ganó medallas de plata en los 200 metros contrarreloj y los 500 metros esprint.

Foto embed
Faberson Bonilla en el momento de ganar medalla en el Mundial de Patinaje - EFE

Otros resultados

En la categoría juvenil de la prueba, el iraní Amirmah Yahaghi se impuso con un tiempo de 10 segundos y 063 centésimas, seguido del colombiano Emanuel Ramos (10.100) y del italiano Edoardo Abis (10.113).

En la rama femenina, el oro de la categoría adulta fue para la colombiana Geiny Pájaro, que detuvo el cronómetro en 10 segundos y 507 centésimas y superó a la salvadoreña Ivonne Nochez (10.496) y a la italiana Asi Negri (10.713).

Con este resultado, Pájaro sumó su segunda medalla de la competición, después de la plata en los 200 metros meta contra meta, mientras que Nochez se colgó su tercera presea, tras el oro en una vuelta esprint en circuito y el bronce en los 200 metros meta contra meta.

En la categoría juvenil femenina, la italiana Sofia Paola Chiumiento consiguió su tercer oro en las competencias con un tiempo de 10.683. La colombiana Gisell Caicedo (10.724) ocupó el segundo puesto, seguida de la también italiana Vittoria Andretta (10.959).

Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior

El oriundo de Izabal ganó bronce en los 200 metros contra meta en patinaje y se prepara para buscar otra medalla este martes en la prueba de 500 metros.

*Información EFE. 

En Portada

MP asume la dirección en el proceso de investigación por el crimen contra Solórzano Foppat
Nacionales

MP asume la dirección en el proceso de investigación por el crimen contra Solórzano Foppa

06:32 PM, Oct 17
Familia de Solórzano Foppa emite mensajet
Nacionales

Familia de Solórzano Foppa emite mensaje

08:44 PM, Oct 17
Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunalest
Nacionales

Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunales

07:03 PM, Oct 17
Karin Herrera: Una voz crítica ha sido silenciadat
Nacionales

Karin Herrera: "Una voz crítica ha sido silenciada"

12:37 PM, Oct 17
Antigua busca retener el liderato del Apertura 2026t
Deportes

Antigua busca retener el liderato del Apertura 2026

06:20 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar