 Faberson Bonilla gana bronce en Juegos Panamericanos Junior
Deportes

Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior

El oriundo de Izabal ganó bronce en los 200 metros contra meta en patinaje y se prepara para buscar otra medalla este martes en la prueba de 500 metros.

Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior - COG
Faberson Bonilla conquista el bronce en los Juegos Panamericanos Junior / FOTO: COG

El patinador guatemalteco Faberson Bonilla se adjudicó la medalla de bronce en los 200 metros contra meta del patinaje de velocidad durante los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se celebran en Asunción, Paraguay. Con un tiempo de 18.060 segundos, Bonilla finalizó detrás del colombiano Santiago Vásquez, quien se llevó el oro con 17.724 segundos, y del estadounidense Jacob Melton, que obtuvo la plata con 17.869 segundos.

El oriundo de Livingston expresó su satisfacción pese a no haber alcanzado la presea dorada: "Significa mucho para mí, pensé que podía llegar a obtener la medalla de oro, no estuve lejos de lograrlo, cometí algunos errores, pero sirve para crecer", comentó. 

Faberson Bonilla irá por otra medalla este martes

La participación de Bonilla continuará este martes en la prueba de 500 metros, distancia que no es su especialidad, pero en la que buscará nuevamente subir al podio y aportar puntos valiosos para Guatemala. Su compromiso demuestra la versatilidad y el espíritu competitivo que caracterizan a los atletas nacionales en escenarios internacionales.

Con esta medalla, Guatemala se mantiene en la octava posición del medallero, con cinco oros, tres platas y dos bronces, consolidándose como el mejor país centroamericano en estos Juegos Panamericanos Junior. El logro de Bonilla refuerza la presencia de Guatemala en el deporte continental y motiva a futuras generaciones de atletas nacionales.

