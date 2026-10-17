MP asume la dirección de la investigación del crimen de Solórzano Foppa

El Ministerio Público (MP) informó que ha asumido la dirección de la investigación y desarrolla las diligencias correspondientes con estricto rigor científico, en coordinación con otras dependencias del Estado, sobre el ataque armado ocurrido en el complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. en el que perdieron la vida Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La Fiscalía indicó que se examinarán todas las hipótesis razonables, con el propósito de establecer las circunstancias y el móvil del ataque, así como de individualizar a quienes hayan participado en el hecho delictivo, destacó el MP
"La dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad y a la justicia orientarán cada una de las actuaciones del Ministerio Público, con plena conciencia de la responsabilidad que la institución posee ante la sociedad guatemalteca.", añadió la Fiscalía.
Investigan hipótesis
El Ministerio de Gobernación también investiga las hipótesis y el móvil del ataque armado donde fue asesinado el abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.
"Estamos en una etapa de recolección de evidencias para construir una investigación sólida y colaborar con el trabajo independiente del Ministerio Público. No vamos a adelantar conclusiones ni a excluir ninguna hipótesis, ya que la verdad debe prevalecer con pruebas", declaró el titular del Ministerio, Marco Antonio Villeda, durante una rueda de prensa.
El ministro del Interior detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.
Asimismo, Villeda precisó que el exfiscal contaba con protección policial desde 2010 tras investigar a la pandilla Barrio 18, esquema reforzado el año pasado por su perfil público. No obstante, puntualizó que al momento del ataque sus escoltas custodiaban a su hijo menor a entre 30 y 40 metros de distancia por instrucción directa de Solórzano Foppa.
Con información de agencia EFE, Alex Meoño y Karla Marroquín Emisoras Unidas 89.7*