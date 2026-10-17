Karin Herrera: “Una voz crítica ha sido silenciada”

La vicepresidenta, Karin Herrera reaccionó al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP)
"Una voz crítica ha sido silenciada de la manera más cruel. El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa nos llena de dolor e indignación y representa un hecho que no puede quedar impune.", manifestó Karin Herrera a través de una publicación en X.
Herrera agregó que el legado de Solórzano Foppa, como abogado defensor de los derechos humanos y exfuncionario público reconocido, vivirá siempre en su familia, seres queridos y en la memoria colectiva de las y los guatemaltecos, por su valentía al alzar la voz y los logros alcanzados en sus gestiones.
"No podemos permitir que Guatemala regrese a una etapa de terror, viviendo en un sistema democrático. Todas las instituciones competentes y el sistema de justicia deben actuar inmediatamente para alcanzar justicia pronto en este caso y evitar que esto se repita.",. agregó la vicemandataria.
El exjefe de la SAT fue asesinado junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, la mañana de este sábado 17 de octubre, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.
Tras una persecución en el bulevar San Isidro, zona 16 capturó a los dos sicarios acusados de cometer el crimen quienes fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años, originarios de Sanahú, Alta Verapaz.
Los agentes además les incautaron un arma de fuego tipo carabina que llevaban oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea.