 Integrantes de los equipos nacionales para la Vuelta 2026
Deportes

Conoce a los integrantes de los equipos nacionales para la Vuelta 2026

El máximo evento ciclístico del país comenzará este viernes 23 de octubre y lo podrás seguir con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala.

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El equipo nacional Hino-One-Suzuki es uno de los 10 que estarán en la Vuelta a Guatemala
El equipo nacional Hino-One-Suzuki es uno de los 10 que estarán en la Vuelta a Guatemala / FOTO: HINO Cycling Team
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Diez son los equipos confirmados de forma oficial por parte de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) para la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a nuestro país, donde también estará la participación de 10 sextetas internacionales, aunque el equipo de Bélgica aún debe solventar el tema de un aval de la federación de ciclismo de su país para ser parte del máximo evento ciclístico de Guatemala.

Hino-One-Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab - Quetzaltenango, Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala, Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL, Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear, Asociación Deportiva de San Marcos Quici, Copeba - Muni Toto - FAC, Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango y Master Xela son los equipos nacionales que serán parte de este evento que arranca el viernes 23 de octubre y cerrará el domingo 1 de octubre.  

A continuación, te presentamos los integrantes de cada uno de los equipos nacionales que serán parte de la máxima fiesta de ciclismo.

Vuelta 2026: Hino-One-Suzuki

No. Ciclista 
1 Mardoqueo Vásquez
2 Yesid Pira
3 Edgar Torres
4 Andrés Mancipe
5 Víctor Tuiz
6 Wilson Chonay 

Vuelta 2026: ECA Electricidad Ciclismo

No.  Ciclista 
1 Fredy Toc
2 Gerson Toc
3 José Canastuj
4 Nelson Panjoj
5 Wilder Cali
6 Esdras Morales

Vuelta 2026: Decorabaños Bantrab - Quetzaltenango

No. Ciclista 
1 Amílcar Méndez
2 Cristian López
3 Edwin Sam
4 Henry Sam
5 Julio Ispaché
6 Melvin Borór

Vuelta 2026: Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala

No.  Ciclista 
1 Alex Julajuj 
2 Cristian Bustos
3 Max Gonzáles
4 Héctor Menéndez
5 Ferlandy Morales
6 Henry Uinac

Vuelta 2026: Asociación Deportiva de San Marcos Acredicom

No.  Ciclista
1 Alex Farela
2 Fredy Vásquez
3 Germán Rabinal
4 Alex Cantoral 
5 Alex López 

Vuelta 2026: Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear

No.  Ciclista 
1 Rudy Matzar
2 Edgar Grave
3 Genaro Velásquez
4 Leonardo González
5 Carlos Acajabón 

Vuelta 2026: Asociación Deportiva de Sololá Intercop 

No.  Ciclista
1 Gerver Cuc
2 Nelson Julajuj
3 Luis Godoy
4 Cristian Acabal 
5 Carlos Mazariegos 
6 Diego Azañon 

Vuelta 2026: Copeba - Muni Toto - Pablo Yax - FAW

No. Ciclista 
1 Sabino Ajpacajá 
2 Tony Ramos
3 José Sic
4 Edwin Salanic 
5 Adolfo Vásquez
6 Dorian Monterroso 

Vuelta 2026: Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango

No.  Ciclista 
1 Argus de los Santos
2 Brandon Rodríguez
3 William Vicente
4 Byron López 
5 Rodrigo Arreaga 
6 Gerber Itzep 

Vuelta 2026: Master Xela

No.  Ciclista
1 Juan Aguilar
2 Oliver Pocol 
3 Héctor Xiloj 
4 Ever Méndez
5 Sergio Torres
6 Kevin Sopino 

Respecto al tema de comisarios para la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, se contará con un total de tres. 

  • Comisario director: Sven Calus de Bélgica 
  • Comisario dos: Jorge Gual de España 
  • Comisario tres: Ismael Fuentes de Puerto Rico 
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Comisario director para la Vuelta a Guatemala 2026, Sven Calus de Bélgica - FGC

Asimismo, estará la comisario de tiempo electrónicos, la colombiana Luisa Calderón. 

Junto a los comisarios internacionales también existe un grupo selecto de los nacionales. 

Federación presenta de forma oficial la 65 Vuelta a Guatemala

Este día, se dieron a conocer novedades para el máximo evento de ciclismo en Guatemala, el cual arranca el viernes 23 de octubre.

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