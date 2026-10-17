Integrantes de los equipos nacionales para la Vuelta 2026

Diez son los equipos confirmados de forma oficial por parte de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) para la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a nuestro país, donde también estará la participación de 10 sextetas internacionales, aunque el equipo de Bélgica aún debe solventar el tema de un aval de la federación de ciclismo de su país para ser parte del máximo evento ciclístico de Guatemala.
Hino-One-Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab - Quetzaltenango, Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala, Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL, Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear, Asociación Deportiva de San Marcos Quici, Copeba - Muni Toto - FAC, Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango y Master Xela son los equipos nacionales que serán parte de este evento que arranca el viernes 23 de octubre y cerrará el domingo 1 de octubre.
A continuación, te presentamos los integrantes de cada uno de los equipos nacionales que serán parte de la máxima fiesta de ciclismo.
Vuelta 2026: Hino-One-Suzuki
|No.
|Ciclista
|1
|Mardoqueo Vásquez
|2
|Yesid Pira
|3
|Edgar Torres
|4
|Andrés Mancipe
|5
|Víctor Tuiz
|6
|Wilson Chonay
Vuelta 2026: ECA Electricidad Ciclismo
|No.
|Ciclista
|1
|Fredy Toc
|2
|Gerson Toc
|3
|José Canastuj
|4
|Nelson Panjoj
|5
|Wilder Cali
|6
|Esdras Morales
Vuelta 2026: Decorabaños Bantrab - Quetzaltenango
|No.
|Ciclista
|1
|Amílcar Méndez
|2
|Cristian López
|3
|Edwin Sam
|4
|Henry Sam
|5
|Julio Ispaché
|6
|Melvin Borór
Vuelta 2026: Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala
|No.
|Ciclista
|1
|Alex Julajuj
|2
|Cristian Bustos
|3
|Max Gonzáles
|4
|Héctor Menéndez
|5
|Ferlandy Morales
|6
|Henry Uinac
Vuelta 2026: Asociación Deportiva de San Marcos Acredicom
|No.
|Ciclista
|1
|Alex Farela
|2
|Fredy Vásquez
|3
|Germán Rabinal
|4
|Alex Cantoral
|5
|Alex López
Vuelta 2026: Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear
|No.
|Ciclista
|1
|Rudy Matzar
|2
|Edgar Grave
|3
|Genaro Velásquez
|4
|Leonardo González
|5
|Carlos Acajabón
Vuelta 2026: Asociación Deportiva de Sololá Intercop
|No.
|Ciclista
|1
|Gerver Cuc
|2
|Nelson Julajuj
|3
|Luis Godoy
|4
|Cristian Acabal
|5
|Carlos Mazariegos
|6
|Diego Azañon
Vuelta 2026: Copeba - Muni Toto - Pablo Yax - FAW
|No.
|Ciclista
|1
|Sabino Ajpacajá
|2
|Tony Ramos
|3
|José Sic
|4
|Edwin Salanic
|5
|Adolfo Vásquez
|6
|Dorian Monterroso
Vuelta 2026: Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango
|No.
|Ciclista
|1
|Argus de los Santos
|2
|Brandon Rodríguez
|3
|William Vicente
|4
|Byron López
|5
|Rodrigo Arreaga
|6
|Gerber Itzep
Vuelta 2026: Master Xela
|No.
|Ciclista
|1
|Juan Aguilar
|2
|Oliver Pocol
|3
|Héctor Xiloj
|4
|Ever Méndez
|5
|Sergio Torres
|6
|Kevin Sopino
Respecto al tema de comisarios para la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, se contará con un total de tres.
- Comisario director: Sven Calus de Bélgica
- Comisario dos: Jorge Gual de España
- Comisario tres: Ismael Fuentes de Puerto Rico
Asimismo, estará la comisario de tiempo electrónicos, la colombiana Luisa Calderón.
Junto a los comisarios internacionales también existe un grupo selecto de los nacionales.