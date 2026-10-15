Presentan de forma oficial la 65 Vuelta a Guatemala

Este día, las principales autoridades de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGF) y marcas patrocinadoras presentaron de forma oficial la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, evento que contará con 10 etapas, que totalizarán mil 438 kilómetros a lo largo y ancho del país. El máximo evento del ciclismo nacional se desarrollará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre del presente año.
Durante la presentación oficial, se confirmó que el evento ciclístico contará con la participación de 10 equipos internacionales de los países Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Asimismo, por Guatemala estarán los principales equipos, que afrontarán exigentes recorridos.
Sobre el recorrido, las autoridades deportivas ratificaron que, "el recorrido iniciará en El Progreso y concluirá en la Ciudad de Guatemala con un circuito en el Anillo Periférico. A lo largo de la competencia, la caravana ciclística visitará departamentos como Zacapa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, entre otros".
Uno de los temas que se destacó en la conferencia de prensa y en el comunicado oficial de la actividad fue, que la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala "genera un impacto positivo en las comunidades por donde transita la competencia, promoviendo la actividad económica local, el turismo interno y la proyección de los atractivos naturales y culturales del país". Hoteles, restaurantes, comercios y pequeños emprendimientos reciben visitantes durante el recorrido de la Vuelta a Guatemala.
La Federación confirmó que para la Vuelta estarán siendo apoyados por las instituciones como Provial, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y servicios médicos.
Equipos internacionales confirmados
- NU Colombia de Colombia
- Best PC de Ecuador
- Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica
- Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras
- Canel’s Java de México
- Arenas Tlax_MEX de México
- Pio Rico Cyclin Team de Bolivia
- Momentum Racyng Aguaroni de Estados Unidos
- Selección de Panamá
- Team King of The Flemish Mountains de Bélgica
Equipos nacionales confirmados
- Hino-One-Suzuki
- ECA Electricidad Ciclismo
- Decorabaños Bantrab, Quetzaltenango
- Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala
- Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL
- Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear
- Asociación Deportiva de San Marcos Quici
- Copeba - Muni Toto - FAC
- Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango
- Master Xela
Este el es recorrido oficial de la 65 Vuelta a Guatemala 2026
|NO.
|RECORRIDO
|KILÓMETROS
|Etapa 1, viernes 23 de octubre
|El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal)
|215.4
|Etapa 2, sábado 24 de octubre
|Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso)
|212
|Etapa 3, domingo 25 de octubre
|Antigua Guatemala-Escuintla-Siquinalá-Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque
|196.5
|Etapa 4, lunes 26 de octubre
|San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta
|119.3
|Etapa 5, martes 27 de octubre
|Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Monumento a la Marimba-Cerro Baúl-Quetzaltenango
|139.4
|Etapa 6, miércoles 28 de octubre
|San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-San Cristóbal-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)
|147
|Etapa 7, jueves 29 de octubre
|La Esperanza-Circuito en Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Monte Elim
|141.5
|Etapa 8, viernes 30 de octubre
|Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal
|22.6
|Etapa 9, sábado 31 de octubre
|Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja
|139.1
|Etapa 10, domingo 1 de noviembre
|Villa Linda-Bethania-Villa Linda-Ciudad Universitaria-Villa Linda (7 vueltas)
|121.3
Los suéteres a disputarse en la Vuelta a Guatemala
- Ganador de etapa
- Líder general
- Metas volantes
- Líder de montaña
- Mejor guatemalteco
- Líder Sub-23
- Líder de regularidad
- Valores olímpicos
- Suéter Quetzal (corredor más combativo en cada etapa).