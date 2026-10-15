 Presentan de forma oficial la 65 Vuelta a Guatemala
Deportes

Federación presenta de forma oficial la 65 Vuelta a Guatemala

Este día, se dieron a conocer novedades para el máximo evento de ciclismo en Guatemala, el cual arranca el viernes 23 de octubre.

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Presentación oficial de las 65 Vuelta a Guatemala
Presentación oficial de las 65 Vuelta a Guatemala / FOTO: Cortesía: JM
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Este día, las principales autoridades de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGF) y marcas patrocinadoras presentaron de forma oficial la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, evento que contará con 10 etapas, que totalizarán mil 438 kilómetros a lo largo y ancho del país. El máximo evento del ciclismo nacional se desarrollará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre del presente año.

Durante la presentación oficial, se confirmó que el evento ciclístico contará con la participación de 10 equipos internacionales de los países Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Asimismo, por Guatemala estarán los principales equipos, que afrontarán exigentes recorridos.

Sobre el recorrido, las autoridades deportivas ratificaron que, "el recorrido iniciará en El Progreso y concluirá en la Ciudad de Guatemala con un circuito en el Anillo Periférico. A lo largo de la competencia, la caravana ciclística visitará departamentos como Zacapa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Guatemala, entre otros".

Uno de los temas que se destacó en la conferencia de prensa y en el comunicado oficial de la actividad fue, que la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala "genera un impacto positivo en las comunidades por donde transita la competencia, promoviendo la actividad económica local, el turismo interno y la proyección de los atractivos naturales y culturales del país".  Hoteles, restaurantes, comercios y pequeños emprendimientos reciben visitantes durante el recorrido de la Vuelta a Guatemala.

La Federación confirmó que para la Vuelta estarán siendo apoyados por las instituciones como Provial, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y servicios médicos.

Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala

Conoce el recorrido de las 10 etapas de la Vuelta a Guatemala, que se celebrará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026.

Equipos internacionales confirmados

  • NU Colombia de Colombia
  • Best PC de Ecuador
  • Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica
  • Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras
  • Canel’s Java de México
  • Arenas Tlax_MEX de México
  • Pio Rico Cyclin Team de Bolivia
  • Momentum Racyng Aguaroni de Estados Unidos
  • Selección de Panamá
  • Team King of The Flemish Mountains de Bélgica

Equipos nacionales confirmados

  • Hino-One-Suzuki
  • ECA Electricidad Ciclismo
  • Decorabaños Bantrab, Quetzaltenango
  • Cerámicas Castelli - Ópticas Delux - Redhook Guatemala
  • Asociación Deportiva de Sololá Intercope RL
  • Asociación Deportiva de Quiché Frank Sport Wear
  • Asociación Deportiva de San Marcos Quici
  • Copeba - Muni Toto - FAC
  • Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango
  • Master Xela

Este el es recorrido oficial de la 65 Vuelta a Guatemala 2026

NO.  RECORRIDO  KILÓMETROS 
Etapa 1, viernes 23 de octubre  El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal) 215.4
Etapa 2, sábado 24 de octubre  Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso) 212
Etapa 3, domingo 25 de octubre Antigua Guatemala-Escuintla-Siquinalá-Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque 196.5
Etapa 4, lunes 26 de octubre San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta 119.3
Etapa 5, martes 27 de octubre Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Monumento a la Marimba-Cerro Baúl-Quetzaltenango 139.4
Etapa 6, miércoles 28 de octubre San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-San Cristóbal-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos) 147
Etapa 7, jueves 29 de octubre La Esperanza-Circuito en Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Monte Elim 141.5
Etapa 8, viernes 30 de octubre Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal 22.6
Etapa 9, sábado 31 de octubre Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja  139.1
Etapa 10, domingo 1 de noviembre  Villa Linda-Bethania-Villa Linda-Ciudad Universitaria-Villa Linda (7 vueltas) 121.3

Los suéteres a disputarse en la Vuelta a Guatemala 

  • Ganador de etapa
  • Líder general
  • Metas volantes  
  • Líder de montaña
  • Mejor guatemalteco
  • Líder Sub-23
  • Líder de regularidad
  • Valores olímpicos
  • Suéter Quetzal (corredor más combativo en cada etapa). 
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Este día se presentó de forma oficial la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala - Cortesía: JM

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