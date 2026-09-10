 Presentan la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala
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Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala

Conoce el recorrido de las 10 etapas de la Vuelta a Guatemala, que se celebrará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026.

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Presentan recorrido de la Vuelta a Guatemala 2026
Presentan recorrido de la Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Omar Solís
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Este jueves 10 de septiembre, en la zona 9 capitalina, las autoridades de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) presentaron de forma oficial la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, la cual se desarrollará del viernes 23 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, con inicio en Guastatoya, El Progreso, y con el cierre en el tradicional Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. Para esta edición, se tiene contemplada la celebración de la "etapa reina", la cual será el martes 27 de octubre y con un recorrido de 139.4 kilómetros. 

En medio del ambiente de bloqueos y manifestaciones a nivel nacional por el alza a los combustibles y la canasta básica, las autoridades deportivas presentaron todos los detalles relacionados al evento que marca el año ciclístico como el más relevante, y el cual, por el momento no tendría ningún inconveniente para su realización. 

Dentro de la presentación oficial del recorrido, también se anunció un nuevo logo, el cual nace del elemento más representativo, la "V", de Vuelta; intervenida para evocar las curvas y el recorrido de cada edición de la competencia. 

Asimismo, se informó que la edición 65 de la Vuelta a Guatemala sería dedicada a Bantrab y Seguros Bantrab, aliados comerciales de la Federación y que han aportado mucho para el desarrollo del máximo evento ciclístico del país. 

Recorrido de la 65 Vuelta a Guatemala 

Serán 10 días llenos de emociones a lo largo de mil 391.3 kilómetros. Esta edición quedará marcada con el regreso de una verdadera "etapa reina" y una cronoescalada. 

No.  Recorrido  Kilómetros 
Etapa 1, viernes 23 de octubre  El Progreso (Guastatoya)-El Rancho-Teculután-Santa Cruz-Zacapa-Gualán-Los Amates-Morales-Puerto Barrios (Izabal  205
Etapa 2, sábado 24 de octubre  Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso) 210
Etapa 3, domingo 25 de octubre Antigua Guatemala-Escuintla-libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa-San Antonio-San Bernardino-Mazatenango-Cuyotenango-Retalhuleu-Coatepeque 200
Etapa 4, lunes 26 de octubre San Felipe (Retalhuleu)-Coatepeque-Pajapita-Cruce La Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta 119
Etapa 5, martes 27 de octubre Catarina (San Marcos)-Cruce de la Virgen-Pajapita-Coatepeque-Las Victorias-Retalhuleu-Santa María de Jesús-El Túnel-Zunil-Cantel-Quetzaltenango  103
Etapa 6, miércoles 28 de octubre San Cristóbal-El Migrante-Autopista-Salcajá-El Migrante-Paxtocá-El Migrante (5 vueltas) Quetzaltenango-Palestina de los Altos-San Pedro Sacatepéquez (San Marcos) 135
Etapa 7, jueves 29 de octubre La Esperanza-Circuito en Quetzaltenango (5 vueltas)-Salcajá-Alaska-Nahualá-La Cuchilla-Los Encuentros-Piedra María Tecún 140
Etapa 8, viernes 30 de octubre Cronoescalada: San Juan la Laguna-San Pablo-Santa Clara-Pamezabal 20
Etapa 9, sábado 31 de octubre Sololá-La Cuchilla-Pamezabal-La Cuchilla-Los Encuentros-Chupol-Tecpán Guatemala-Patzicía-Libramiento de Chimaltenango-El Tejar-Ciudad Vieja  138
Etapa 10, domingo 1 de noviembre  Villa Linda-Circuito Anillo Periférico (7 Vuelta) 121.3

Los últimos 10 campeones

  • 2025: Óscar Garzón de Colombia
  • 2024. Robinson López de Colombia
  • 2023: Gerson Toc de Guatemala
  • 2022: Mardoqueo Vásquez de Guatemala
  • 2020: Mardoqueo Vásquez de Guatemala
  • 2019: Manuel Rodas de Guatemala
  • 2018. Alfredo Ajpacajá de Guatemala
  • 2017: Manuel Rodas de Guatemala
  • 2016: Román Villalobos de Costa Rica
  • 2015: Román Villalobos de Costa Rica
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