 Óscar Garzón, campeón de la Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

El colombiano Óscar Garzón del Team GW Erco Shimano se coronó campeón de la Vuelta a Guatemala 2025, sucediendo a su compatriota Robinson López y consolidando el dominio cafetero en la competencia.

Compartir:
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025 - Alex Meoño
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

La 64 edición de la Vuelta Internacional Ciclística a Guatemala llegó a su final este domingo 2 de noviembre con el tradicional circuito del Anillo Periférico en la capital. En una jornada llena de emoción y colorido, el colombiano Óscar Garzón, del Team GW Erco Shimano, se consagró como el nuevo campeón del evento, sucediendo en el palmarés a su compatriota y compañero de equipo Robinson López, vencedor en la edición 2024. El triunfo de Garzón ratifica el gran momento del ciclismo colombiano, que continúa dominando la competencia guatemalteca.

Aunque la última etapa todavía incluyó tres metas volantes, la clasificación general ya se encontraba prácticamente definida desde la penúltima jornada, disputada el sábado 1 de noviembre. En esa fracción, Garzón protagonizó una actuación estratégica que le permitió arrebatar el maillot amarillo a Cristian Muñoz, también colombiano, quien había liderado la Vuelta desde la segunda etapa. El GW Erco Shimano mostró su poderío y planificación táctica, consolidando el trabajo en equipo que fue clave para asegurar la victoria final.

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su final

Los premios secundarios también tuvieron sello colombiano. Alejandro Osorio se quedó con el título de las metas volantes, gracias a su consistencia y regularidad a lo largo de las diez etapas. Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez fue el mejor escalador, adjudicándose el título de la montaña, reafirmando la superioridad del país cafetero en las distintas clasificaciones del evento. La Vuelta a Guatemala 2025 se caracterizó por un altísimo nivel competitivo, con la participación de equipos nacionales e internacionales que ofrecieron un gran espectáculo en cada jornada.

El circuito final del Anillo Periférico fue una auténtica fiesta deportiva. Miles de aficionados se congregaron a lo largo del recorrido para apoyar a los ciclistas, convirtiendo las calles capitalinas en un escenario de alegría y emoción. La caravana multicolor desfiló entre aplausos y banderas, brindando un cierre memorable a una competencia que recorrió buena parte del territorio guatemalteco y que, una vez más, demostró la pasión del país por el ciclismo.

Con esta victoria, Colombia encadena dos títulos consecutivos en la Vuelta a Guatemala, luego del obtenido por Robinson López en 2024, rompiendo así con el dominio de los pedalistas locales, quienes habían reinado durante seis años seguidos.

En el palmarés histórico, Colombia amplía su ventaja como el país más exitoso del evento con 26 títulos, seguida por Guatemala con 21, Costa Rica con 6, España con 5, México con 3, mientras que Venezuela y Cuba registran uno cada uno. El triunfo de Óscar Garzón consolida la hegemonía colombiana y deja un nuevo capítulo brillante en la historia de la Vuelta a Guatemala.

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alex Meoño

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 | Alejandro Chet

Décima etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / Alejandro Chet

En Portada

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

01:07 PM, Nov 02
Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privadat
Nacionales

Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada

09:57 AM, Nov 02
Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Mundial 2026: Ciudad de México garantiza excelencia como organizadort
Deportes

Mundial 2026: Ciudad de México garantiza "excelencia" como organizador

10:10 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos