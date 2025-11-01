Resultados novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Este sábado 1 de noviembre se disputó la novena etapa de la 64 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, un desafiante recorrido de 200 kilómetros que partió desde Chimaltenango con destino al patrimonio nacional, Antigua Guatemala. La jornada, considerada la más larga de esta edición, llevó a los pedalistas por un exigente trayecto que incluyó puntos emblemáticos como El Tejar, Ciudad Vieja, el Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa, Patulul y Escuintla, antes de culminar en la histórica ciudad colonial, donde el público vivió una auténtica fiesta del ciclismo nacional.
El colombiano Carlos Gutiérrez, del Movistar Best PC, se llevó la victoria en la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 tras una brillante actuación en los últimos kilómetros rumbo a La Antigua Guatemala. En una jornada marcada por la estrategia y la resistencia, su compatriota Óscar Garzón, del GW Erco Shimano, cruzó la meta en segundo lugar y se convirtió en el nuevo líder general y virtual campeón de la competencia. Garzón protagonizó una etapa de ensueño al atacar junto a Gutiérrez en el tramo final, dejando atrás al hasta entonces portador del maillot amarillo, Cristian Muñoz del Team Nu Colombia, quien no pudo responder al potente ritmo impuesto por sus rivales. La Vuelta a Guatemala 2025 cerrará este domingo con el tradicional circuito del Anillo Periférico, donde se coronará oficialmente al campeón de esta 64 edición.
Lo que dejó la novena etapa de la Vuelta a Guatemala
La penúltima jornada de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025 fue una oda al esfuerzo y a la belleza del país. Desde temprano, los ciclistas partieron de Chimaltenango bajo un cielo que anunciaba una jornada extensa y exigente. El recorrido, de 200.3 kilómetros, los llevó a través de paisajes vibrantes y cambiantes: desde las calles urbanas de El Tejar hasta los caminos sinuosos que conducen hacia Ciudad Vieja, con el sol como único testigo de su constancia. Tres metas volantes animaron el trayecto, donde la velocidad y la estrategia se mezclaron en una danza de ruedas y sueños; Alejandro Osorio se consagró campeón de las metas volante, mientras que en la montaña el campeón fue Juan Carlos Gutiérrez, ambos colombianos.
El pelotón vivió una travesía intensa, cruzando el Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa, avanzando hacia Patulul y volviendo a sentir el asfalto caliente de Escuintla, en un ir y venir que ponía a prueba no solo las piernas, sino también la mente. Cada kilómetro fue una historia de resistencia, con los corredores desafiando el cansancio en la etapa más larga de esta edición. Casi cinco horas de carrera bastaron para que los paisajes del sur del país se transformaran en un escenario donde la pasión por el ciclismo volvió a unir a comunidades enteras que salieron a las calles a aplaudir el paso del colorido pelotón.
El cierre fue digno de una postal. La llegada a La Antigua Guatemala, con sus calles empedradas, sus campanas resonando en la distancia y la imponente vista del volcán de Agua, se convirtió en un homenaje al deporte y a la historia. La ciudad, fundada en 1543 y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979, recibió a los ciclistas entre aplausos, al pie del Arco de Santa Catalina y bajo la sombra de iglesias centenarias. Allí, donde el pasado colonial se mezcla con la vida moderna, concluyó una de las etapas más memorables de esta Vuelta, símbolo del esfuerzo, la cultura y la pasión que caracterizan al ciclismo guatemalteco.
Premios intermedios
|METAS VOLANTE
|Ganadores
|1. Florido El Aceituno, 64 k.
|1. Sebastián Brenes (CRC) 2. Alejandro Osorio (COL) 3. José Muñiz (MEX)
|2. Entrada a Santa Lucia Cotzumalguapa, 88 k.
|1. Alejandro Osorio (COL) 2. Carlos Macpherson (MEX) 3. Ignacio Prado (MEX)
|3. Entrada a Santa Lucia Cotzumalguapa, 128 k.
|1. Alejandro Osorio (COL) 2. Carlos Macpherson (MEX) 3. Carlos Gutiérrez (ECU)
|PREMIOS DE MONTAÑA
|Ganadores
|1. Entrada a Alotenango 188.3 k.
|1. Yesid Pira (COL) 2. Óscar Garzón (COL) 3. Carlos Gutiérrez (COL)