Antigua busca retener el liderato del Apertura 2026

La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se desarrollará este domingo 18, lunes 19 y martes 20 de octubre, y los equipos de Antigua, Guastatoya y Municipal continuarán en su ardua batalla de buscar el primer lugar de la tabla de posiciones. La pelea en la parte baja también está interesante ya que Comunicaciones busca salir del penúltimo puesto.
Cuatro partidos se jugarán este domingo 18 de octubre comenzando con el Aurora vs. San Pedro a las 11:30 horas en el estadio Cementos Progreso. En ese duelo el atractivo será saber si el goleador del Torneo Apertura 2026, el nacional Héctor Morales convierte gol de forma consecutiva en el séptimo partido.
A las 15:00 horas, Mixco recibe a Cobán Imperial en el estadio Santo Domingo de Guzmán y los cobaneros tendrán un reto difícil, pero una oportunidad de sumar tres puntos y quedar a tiro de los mixqueños para más adelante intentar ingresar a la fase de clasificación.
A las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal recibe a Deportivo Guastatoya y el ganador podría retomar el primer lugar de forma parcial. Es un duelo clave entre "Rojos" y "Pecho Amarillo" en el objetivo de estar entre las primeras posiciones del campeonato.
La jornada dominical se cierra a las 20:10 horas con el enfrentamiento entre "Leones Amarillos del Occidente" del Deportivo Marquense y los "Venados" del Deportivo Suchitepéquez en el estadio Marquesa de la Ensenada.
Apertura 2026: Jornada de inicio de semana
El día lunes 19 de octubre a las 19:00 horas, el hoy líder del campeonato Antigua G. F. C. recibe en el estadio Pensativo al Xelajú M. C. El "Panza Verde" buscará mantener una semana más el primer lugar del campeonato. Los "Superchivos" también se juegan mucho, mantenerse en el top 6 de la tabla.
Por último, el día martes 20 de octubre, Día de la Revolución, Malacateco recibirá a Comunicaciones, el penúltimo lugar del certamen. El juego será en el estadio Santa Lucía.
Para los "Cremas" es importante, y casi urgente, ganar porque de lo contrario se seguirá debatiendo en los últimos lugares del campeonato. Los de Roberto Montoya buscarán darle a su técnico el segundo triunfo en su papel como estratega de los capitalinos.