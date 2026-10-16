 Liga Nacional anuncia reprogramación para la jornada 15
Deportes

Municipal modifica su horario de juego para el domingo

La Liga Nacional también confirmó otros dos cambios de horario para los partidos de la jornada 15.

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Los "Rojos" modifican su hora de juego para el duelo ante Guastatoya
Los "Rojos" modifican su hora de juego para el duelo ante Guastatoya / FOTO: CSD Municipal
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El jueves terminó la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y ya se anuncian variantes en horarios para la jornada 15, la cual se debe jugar entre el domingo 18 y el martes 20 de octubre. Los partidos que sufren cambio de horario son: Aurora vs. San Pedro, Municipal vs. Guastatoya y Marquense vs. Suchitepéquez.

La Liga Nacional informó ayer sobre las variantes en los horarios originales para la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El primer cambio es en el inicio de la jornada la cual debía arrancar a las 11:00 horas, pero dicho compromiso entre Aurora y San Pedro del próximo domingo 18 de octubre se jugará a las 11:30 horas en el estadio Cementos Progreso.   

Otro partido que sufrió modificación en su horario ya establecido fue el de Municipal vs. Guastatoya, el cual estaba para las 17:00 horas y ahora se deberá jugar cuando el reloj marque las 18:00 horas. Dicho compromiso será en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

El tercer cambio de horario para la fecha de este fin de semana será el de Marquense vs. Suchitepéquez, el cual ya no será a las 19.10 horas, sino a las 20:10 horas. El enfrentamiento entre "Leones Amarillos del Occidente" y "Venados" será en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.

Cobán Imperial derrota a Municipal y lo deja sin liderato

La victoria de los cobaneros también repercute en el campamento de Comunicaciones ya que lo envío al penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Cambio para la fecha 16 de Liga Nacional 

La Liga Nacional también informó sobre un cambio de horario para el duelo entre Guastatoya y Mixco, correspondiente a la jornada 16, el cual se jugaría el sábado 24 de octubre a las 16:00 horas, pero con el cambio, el duelo quedó establecido para las 20:10 horas en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso.

Matt Evans envía un mensaje especial para los cobaneros

Previo a su juego ante Municipal, Cobán Imperial publica un video del seleccionado nacional grabado desde Austria.

Así queda la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Domingo 18 de octubre

  • Aurora vs. San Pedro a las 11:30 horas en el estadio Cementos Progreso
  • Mixco vs. Cobán Imperial a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán
  • Municipal vs. Guastatoya a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol
  • Marquense vs. Suchitepéquez a las 20:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada

Lunes 19 de octubre

  • Antigua vs. Xelajú a las 19:00 horas en el estadio Pensativo

Martes 20 de octubre

  • Malacateco vs. Comunicaciones a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía.
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Fecha 15 del Torneo Apertura 2026 - EU Digital

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