Resultado Cobán Imperial vs. Municipal por el Apertura 2026

Cobán Imperial recibió la tarde de este día a Municipal en un duelo en el cual las miradas de Comunicaciones y Antigua estaban clavadas en el estadio José Ángel Rossi, escenario deportivo donde cobaneros y capitalinos buscaban tres fundamentales puntos que les permitieran ascender casillas dentro de la tabla regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Antigua requería una derrota de Municipal para hacerse del liderato y Comunicaciones una de Cobán Imperial para evitar caer al penúltimo lugar de la competición.
Apertura 2026: Cobán Imperial 2-1 Municipal
La primera parte fue de bostezo. No fue lo esperado. Los equipos dejaron mucho que desear. Poco futbol, pocas generaciones de jugadas a la ofensiva, pocos remates a puerta, eso sí, cinco jugadores fueron amonestados en la primera parte: Ángel Cabrera y Lester Ical por los locales, y, Nicolás Samayoa, Jefry Bantes y Cristian Hernández por los visitantes.
Se llegó al minuto 45 y el árbitro Julio Luna agregó tres minutos. Cuando se cumplían dos del adicional, Michael Moreira logró anotar tras ganarle el duelo a Aubre David, pero el central señaló una falta. Ante ello, se revisó la jugada en el Football Video Support (FVS), y la máxima autoridad deportiva rectificó su decisión y señaló que la jugada había sido lícita y con esto, los cobaneros se iban al descanso con la victoria, en un duelo en el que se esperaba más.
Cobán Imperial derrota a Municipal
Tras un patético primer tiempo, y con el marcador en contra, Mario Acevedo se jugó por sus mejores elementos en la banca para darle un cambio radical a este Municipal. José Carlos Martínez, Pedro Altán y Rudy Muñoz ingresaron al terreno de juego en lugar de Jefre Bantes, Cristian Hernández y Elvin Ellington, respectivamente.
Por Cobán Imperial se hicieron dos cambios: Salieron Luis Pedro Rosas y Lester Ical por Delfino Álvarez y Steven Paredes.
Al 60, los cobaneros realizaron otra variante: Juan Winter (salió) por Uri Amaral (entró).
Municipal seguía moviendo su banco, pero el gol no caía. Al 67, ingresó Yunior Pérez por Nicolás Samayoa.
Municipal pidió el FVS al 70 y al 78. Primero buscó expulsión de Blady Aldana por falta sobre Pedro Altán y luego un penal por agarrón a Aubrey David, pero ninguno de sus reclamos progresó.
Al 81 Steven Paredes marcó el 2-0, pero el árbitro anuló la acción, pero en la revisión del FVS se decretó de que había sido válido y con ello los cobaneros en la recta final sentenciaron el partido.
En la última jugada anotó Pedro Altán (90+7), pero ese tanto no evitó la derrota del "Mimado de la Afición".
Con el triunfo de Cobán Imperial, el cuarto del campeonato, escaló de la posición 11 a la 9 y aún sueña con meterse a la zona de clasificación. Por su parte, los "Rojos" se quedaron con 25 y perdieron la oportunidad de recuperar el liderato, el cual quedó en poder de Antigua.
La mala noticia de este resultado es para Comunicaciones, que pasó al penúltimo lugar de la competición con 14 puntos. El último puesto es Deportivo Suchitepéquez con 7 unidades, que hoy en la noche recibe a San Pedro.