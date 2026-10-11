 Resultado Antigua vs. Cobán Imperial por el Apertura 2026
Deportes

Antigua derrota a Cobán Imperial y hay triple empate en el liderato

El “Panza Verde” tuvo un complicado duelo ante los cobaneros, pero logró tres puntos valiosos.

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Kevin López, jugador de Antigua
Kevin López, jugador de Antigua / FOTO: Antigua
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La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se cerró esta noche en el estadio Pensativo con el duelo entre Antigua G. F. C. y el Cobán Imperial, en un duelo donde el "Panza Verde" buscaba llegar a 25 puntos y dejar la tabla de posiciones con un triple empate en la lucha del liderato del campeonato, que por diferencia de gol, le queda a Municipal, que hoy no pudo Marquense en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Apertura 2026: Antigua 2-1 Cobán Imperial

El partido en la "Ciudad de las Perpetuas Rosas" comenzó muy intenso y Cobán Imperial en menos de 10 segundos ya había tocado puerta de Luis Morán en una jugada que definía Juan Winter. Posteriormente, Winter estrelló al 4 el balón en el travesaño y Antigua nuevamente se salvaba de la caída de su arco.

Casi al 20 de juego, Cobán Imperial nuevamente lo intentó con un remate ajustado de Janderson Pereira que se fue ligeramente desviado de la portería de Morán.

Al 28, Cobán Imperial utilizó su primera tarjeta azul del Football Video Support (FVS) y buscó que una falta de Diego Fernández sobre Ángel Cabrera fuese expulsión, pero el árbitro Wildomar Ramírez no lo convalidó.

Diez minutos más tarde, en el mejor de los momentos para los visitantes, les cayó el gol gracias a una genialidad fabricada entre William Fajardo y Kevin López, éste último llevándose la gloria del gol. Era el 1-0 y se sentenciaba el triple empate por el liderato con 25 puntos entre Municipal, Antigua y Guastatoya.    

Victoria de Antigua 

Ramiro Cepeda hizo dos variantes antes de encontrar el empate del partido. Al 45, ingresó Delfino Álvarez y salió Lester Ical; y al 58, ingresó Uri Amaral y salió

Juan Winter.

Con esos dos hombres de refresco, Cobán imperial seguí siendo un equipo de peligro, aunque Antigua también le hacia un buen partido, pero fue un tiro libre que terminó por derribar el muro defensivo de los locales tras el gol de Micahel Moreira que hacía el 1-1 al 71. Era un premio para el cuadro visitante que había hecho el desgaste para empatar el duelo.

Al 80, Darwin Torres comete una infracción en el área grande para ceder un penal a favor de Antigua y dejó en desventaja a su club debido a que el árbitro lo expulsó.

La jugada tuvo que ser revisada en el FVS a petición de los cobaneros, pero el árbitro Wildomar Ramírez ratificaba su decisión al 82.

Cuando era el 84, Agustín Maziero ejecutó la pena máxima y se llenó la boca de gol al vencer al portero Tomás Casas para el 2-1, resultado que le devolvía la victoria y colocaba nuevamente el triple empate en el liderato del campeonato.

Así terminó el partido. Hubo triunfo de Antigua G. F. C. Y el "Panza Verde" sigue en plena lucha por llegar al primer lugar del campeonato.   

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Tabla de posiciones del Apertura 2026 - EU Digital

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