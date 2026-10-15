Matt Evans envía un mensaje especial para los cobaneros

Matt Evans (Matthew Evans), seleccionado nacional de Guatemala, y autor del mejor golazo de las ventanas de la FIFA de septiembre y octubre correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, envío un saludo especial a la afición de Cobán Imperial.
Matt Evans convirtió el pasado lunes 5 de octubre un golazo que dio a Guatemala un triunfo ajustado ante Surinam de 1-0, el cual les permitió a los chapines clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde ahora luchará ante Canadá (en noviembre) por un boleto a las semifinales del torneo regional y el boleto directo a la Copa Oro de Concacaf 2027.
Tras aquella histórica y agotadora noche, Matt Evans compartió con otros seleccionados un live de TikTok, donde estuvieron interactuando con sus seguidores, además, respondieron a cada una de las inquietudes que los hinchas les hacían.
Una de las preguntas fue directa: ¿Sos seguidor de Municipal o Comunicaciones? A lo que Matt Evans respondió le voy a Cobán Imperial. Dicho momento se hizo viral y fue aprovechado por la institución del "Principe Azul" para tener este día un video especial.
El mensaje de Matt Evans a los cobaneros
Hoy jueves 15 de octubre, Cobán Imperial recibe a las 15:00 horas a Municipal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz. Y las cuentas de redes sociales de los cobaneros publicaron un saludo especial enviado por Matt Evans.
"Hola afición azul, un saludo de Matt Evans. Estoy de vuelta con mi equipo, el Wacker (Innsbruck) en Austria. Los apoyo desde aquí en todo momento", expresó el jugador de la Selección de Guatemala.
Por último, el seleccionado nacional dijo que algún día le gustaría ir a observar un partido de local de Cobán Imperial. "Vamos Cobán", sentenció Matt Evans.