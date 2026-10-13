 Previa de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026
Deportes

Así se jugará la jornada 14 del Torneo Apertura 2026

Municipal, Antigua GFC y Guastatoya llegan igualados en 25 puntos. La jornada 14, de miércoles a jueves, puede destrabar el liderato y mover la zona de clasificación.

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Partido entre Aurora y Comunicaciones por la primera vuelta del Apertura 2026 - Alex Meoño
Partido entre Aurora y Comunicaciones por la primera vuelta del Apertura 2026 / FOTO: Alex Meoño
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La jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llega en un momento de máxima paridad en la cima de la tabla. Tras la fecha anterior, Municipal, Antigua GFC y Guastatoya se mantienen igualados en 25 puntos, con la diferencia de goles como único criterio de desempate a favor de los escarlatas. Este escenario convierte cada duelo de la presente jornada en una oportunidad clara para tomar ventaja o, al menos, no perder terreno en la lucha por los puestos de privilegio que dan acceso a la fase final, a la que clasifican los ocho mejores ubicados.

La actividad arranca el miércoles 14 de octubre con tres encuentros de alto interés. Comunicaciones recibe a Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso a las 17:00 horas, en un partido donde ambos buscan recuperarse y acercarse a los lugares de clasificación. Más tarde, a las 19:00 horas, Guastatoya enfrenta a Antigua GFC en el Estadio David Cordón Hichos en el choque más atractivo de la fecha: dos de los tres líderes se miden de forma directa y el ganador podrá distanciarse en la cima o, en caso de empate, mantener la presión sobre Municipal. La noche cierra en San Marcos con el duelo entre Marquense y Mixco en el Estadio Marquesa de la Ensenada a las 21:00 horas, un enfrentamiento entre equipos que pelean por consolidar su presencia entre los ocho primeros.

Los otros duelos de la fecha 14 del Apertura 2026

El jueves 15 de octubre continúa la jornada con partidos que también pueden alterar la clasificación. Xelajú MC recibe a Malacateco a las 12:00 horas en el Estadio Mario Camposeco, mientras que el plato fuerte de la tarde es la visita de Municipal a Cobán Imperial en el Estadio José Ángel Rossi a las 15:00 horas. Los rojos llegan con un partido menos disputado que sus perseguidores y una victoria les permitiría consolidar el liderato gracias a su superior diferencia de goles. La fecha concluye en Mazatenango, donde Suchitepéquez, último en la tabla, recibe a San Pedro a las 19:00 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo, en un partido de necesidades opuestas: los venados buscan alejarse del fondo y los shecanos pretenden mantenerse firmes en la zona alta.

Con nueve jornadas aún por disputarse en la fase regular, la jornada 14 representa un punto de inflexión para varios clubes. Quienes logren sumar de a tres puntos podrán tomar distancia o ingresar de lleno en la pelea por los primeros lugares, mientras que los que tropiecen corren el riesgo de quedar rezagados en una tabla que se mantiene apretada tanto en la cima como en la zona de clasificación. Los resultados de estos seis encuentros definirán el panorama de cara a las próximas fechas y marcarán el ritmo de un Apertura 2026 que se presenta especialmente competitivo.

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Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 del futbol guatemalteco - Emisoras Unidas

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