José Pinto se reintegró a los trabajos de Comunicaciones

El defensor José Carlos Pinto volvió a integrarse a los trabajos del plantel de Comunicaciones después de varios meses de ausencia, motivada por un problema familiar. El capitán albo y de la Selección Nacional de Guatemala se reincorporó a las sesiones en el estadio Cementos Progreso, donde quedó a disposición del técnico mexicano Roberto Montoya. Su retorno se produjo de forma planificada y sin presiones, una vez que la situación de su pequeño hijo mostró una evolución positiva.
Pinto explicó con detalle los motivos de su alejamiento y expresó su profundo agradecimiento. "Por ahí atravesamos un inconveniente familiar con mi esposa. Nuestro bebé tuvo que nacer de emergencia en Estados Unidos, muy prematuro. Pasó por algunas complicaciones y aún está en el hospital, pero gracias a Dios está un poco mejor", señaló.
Pinto agradeció el apoyo del club y busca ponerse a punto
Sobre el respaldo recibido, añadió: "Quiero agradecer al club Comunicaciones por el respaldo que recibimos con mi familia. Fue muy humano, muy fundamental. Agradecido también con mis compañeros, que siempre estuvieron pendientes de mi persona y de mi familia". Asimismo, destacó: "Fue un plan de retorno que tomamos en conjunto. Nunca me obligaron a volver ni a tomar esa decisión, por eso estaré eternamente agradecido con mi familia. Siempre pusieron lo humano por delante y me dieron esa oportunidad de poder estar allá. Ahora, con el bebé y mi familia más estables, que es lo importante, estamos acá".
En cuanto a su estado físico, el zaguero fue transparente sobre el proceso de puesta a punto que aún debe completar. "No estoy tan mal físicamente, pero no estoy en condiciones de poder competir. Tengo que ser muy sincero para no recaer más adelante en alguna lesión. Lo ideal sería poder estar óptimo para competir en dos o tres semanas. Vamos a ver si es antes y, si no, pues, no tomar riesgos innecesarios", afirmó. De acuerdo con ese cronograma, su posible regreso a las canchas podría concretarse a finales de octubre o inicios de noviembre, siempre sujeto a la evolución diaria de los trabajos con el cuerpo técnico.
Su último partido oficial data del 7 de junio de 2026, cuando fue titular, capitán y disputó los 90 minutos en la derrota 3-0 de Guatemala ante Ecuador en un encuentro amistoso internacional. Durante su ausencia, Pinto mantuvo contacto con los preparadores físicos de la Selección y siguió de cerca la campaña de Comunicaciones, a la que confía en poder aportar nuevamente una vez que recupere el ritmo competitivo.