Presidente condena el “cobarde asesinato” de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

A través de un mensaje a la nación, el Presidente, Bernardo Arévalo condenó el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital.
"Cobardes asesinos atacaron y dieron muerte al fiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro integrante de la Federación de Judo, mientras se encontraban en el Campo Marte, lo hicieron a plena luz del día, frente a familias enteras y a niños incluido el hijo de Juan Francisco, lo primero que quiero expresar es mi solidaridad con la familia y seres queridos que hoy sufren, estamos con ustedes ante esta pérdida con plena convicción de que su dolor no puede ser ignorado", manifestó el mandatario.
Arévalo recordó que Juan Francisco dedicó años de su vida al sistema de justicia del país; mientras que Gustavo Adolfo era un promotor del deporte, "Ambos estaban dedicados como miles de guatemaltecos a compartir una mañana de esparcimiento, ninguno de los dos merecía esta muerte como ningún guatemalteco la merece", indicó el mandatario.
El Presidente agregó que como presidente instruyó al Ministerio de Gobernación, para que se tomen acciones inmediatas para dar con los responsables, "hay múltiples equipos de la policía desplegados en este caso y ya hay información recabada de las cuales el Ministerio de Gobernación informó hoy en la tarde".
Investigación exhaustiva
"A diferencia de hace un tiempo hoy tenemos un Ministerio Público, que ya anunció que está liderando una investigación exhaustiva con rigor científico y que realiza su trabajo con garantías de autonomía, nuestro gobierno está en la plena disposición de colaborar y hacer que los responsables respondan ante la ley", agregó el mandatario.
"Hoy es un día difícil impactante y doloroso pero que reafirma con fuerza la importancia de nuestro combate directo contra la narcopolítica, las organizaciones criminales y la violencia que amenazan nuestras casas, quiero enfatizar nuevamente que nuestro Gobierno nunca se ha intimidado ante la violencia de grupos que pretenden hacernos retroceder, como sociedad no debemos permitir que estos hechos y el miedo que pretenden generar, nos dividan, aunque algunos quieran sacar beneficios políticos de esta tragedi,a porque Guatemala debe permanecer unida unida contra el crimen", concluyó el presidente.
El asesinato del exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido este sábado en el Campo Marte, ha conmocionado al país.